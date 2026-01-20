Intervențiile realizate de ANAF în anumite sectoare economice, inclusiv în zona serviciilor de ridesharing, sunt prezentate de Ministerul Finanțelor drept măsuri justificate de nivelul sumelor identificate și recuperate la bugetul de stat. Alexandru Nazare a explicat că aceste acțiuni vin într-un context bugetar sensibil, în care orice venit suplimentar contribuie la stabilitatea financiară a statului.

Ministrul Finanțelor a subliniat că instituția fiscală a reușit să suplimenteze sumele colectate, iar acest lucru are un efect vizibil asupra echilibrării bugetului. Din perspectiva sa, verificările realizate de ANAF nu sunt întâmplătoare, ci rezultatul unor analize care au indicat zone cu risc fiscal ridicat.

În acest context, ministrul a făcut o referire directă la sectorul ridesharing, considerând că acțiunile de control desfășurate aici sunt susținute de dimensiunea sumelor identificate. Oficialul a transmis un mesaj de susținere pentru activitatea instituției fiscale, insistând asupra importanței acestor venituri suplimentare pentru bugetul public.

„Salut controalele ANAF în zona de ridesharing. Cred că dimensiunea sumelor anunţate de ANAF justifică aceste controale, era nevoie de intervenţia ANAF în zona de ridesharing. (…) Sunt sume care ne ajută în momentul de faţă, toate sumele pe care le acumulează ANAF suplimentar”, a declarat ministrul Finanţelor.

Pe lângă aspectele legate de colectarea fiscală, Alexandru Nazare a abordat și subiectul integrității în interiorul ANAF, în urma întrebărilor formulate de jurnaliști privind cazurile de corupție din instituție. Ministrul a precizat că a solicitat explicit implicarea Direcției interne de integritate în analizarea tuturor situațiilor suspecte.

Potrivit acestuia, demersurile privind verificarea funcționarilor vizați sunt deja cunoscute publicului, iar instituția trebuie să acționeze ferm ori de câte ori există suspiciuni justificate. Oficialul a insistat asupra faptului că lupta împotriva corupției din interior este esențială pentru credibilitatea ANAF și pentru eficiența activităților sale.

În declarația sa, ministrul Finanțelor a evidențiat necesitatea unei reacții clare și constante din partea structurilor de control intern, considerând că toleranța față de astfel de comportamente ar submina eforturile de creștere a colectării.

„În privinţa chestiunilor legate de integritate, am cerut Direcţiei de integritate din ANAF să acţioneze în privinţa tuturor cazurilor suspecte de acolo, iar acest lucru e deja public”, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, ministrul Finanţelor, comentând, la solicitarea jurnaliştilor, cazurile de corupţie din cadrul Agenţiei.

În intervenția sa publică, Alexandru Nazare a ținut să transmită și un mesaj către mediul de afaceri, subliniind că nu își dorește ca ANAF să aplice un tratament discriminatoriu antreprenorilor. Ministrul a arătat că este deschis unor discuții pe acest subiect, tocmai pentru a asigura un cadru fiscal echitabil și predictibil.

El a reiterat aprecierea față de conducerea ANAF pentru demersurile întreprinse în vederea creșterii gradului de colectare, considerând că rezultatele obținute până acum au avut un rol important în stabilizarea bugetului de stat.

Ministrul a explicat că scopul acțiunilor de control nu este descurajarea inițiativei private, ci corectarea dezechilibrelor și asigurarea respectării legislației fiscale de către toți actorii economici. În acest sens, Alexandru Nazare a subliniat că își dorește un cadru de aplicare a regulilor care să fie transparent și uniform.