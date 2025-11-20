Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că a fost făcut un pas important pentru pacienții din România prin extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 41 de noi produse, precum și prin lărgirea numărului de afecțiuni pentru care medicamentele deja existente pot fi prescrise.

”Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că modificarea reprezintă o schimbare majoră, care afectează direct viața pacienților.

Ministrul a precizat că este vorba despre unul dintre cele mai ample pachete de extindere din ultimii ani, realizat datorită efortului comun al echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. Rogobete a evidențiat că, prin introducerea de terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare, tratamentele devin mai accesibile și mai corecte pentru pacienți. Totodată, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele existente contribuie la o mai bună accesibilitate a tratamentelor pentru un număr mai mare de persoane.

Rogobete a mai transmis că, odată cu această extindere, pacienții care suferă de afecțiuni oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pulmonare, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice sau infecțioase vor avea acces la tratamente moderne, validate științific și conforme cu standardele europene.

Rogobete a precizat că, pentru bolile rare, au fost incluse tratamente de ultimă generație pentru afecțiuni precum amiloidoza, angioedemul ereditar și acondroplazia.

ONCOLOGIE

Cancer mamar în stadiu avansat

Cancer colorectal (CCR) metastazat

Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare

Cancer mamar metastatic sau avansat local

Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat

Cancer tiroidian medular avansat

Cancer de prostată avansat

Cancer de prostată metastatic

Leucemie

Mielom multiplu recidivat şi refractar

Melanom uveal

Cancer de tract biliar

NEUROLOGIE

Tratamentul migrenei

Epilepsie

Miastenia gravis

REUMATOLOGIE

Artrita psoriazică

Spondiloartrită axială

DERMATOLOGIE

Dermatita atopică

PNEUMOLOGIE

Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)

Astm bronşic sever

ENDOCRINOLOGIE

Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)

Dislipidemie mixtă

OFTALMOLOGIE

Degenerescenţă maculară neovasculară

Edem macular diabetic

HEMATOLOGIE

Trombocitopenie severă

PEDIATRIE

Tratamentul acondroplaziei

Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)

Amiloidoză cu transtiretină

Hipertensiune esenţială

GASTROENTEROLOGIE

Colită ulcerativă

ALERGOLOGIE

Angioedem ereditar

BOLI INFECŢIOASE

Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV