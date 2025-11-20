Lista medicamentelor compensate şi gratuite a fost extinsă
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că a fost făcut un pas important pentru pacienții din România prin extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 41 de noi produse, precum și prin lărgirea numărului de afecțiuni pentru care medicamentele deja existente pot fi prescrise.
”Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite cu 41 de medicamente şi, în acelaşi timp, extinderea listei de afecţiuni pentru care medicamentele existente pot fi prescrise”, a anunţat, joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Ministrul a subliniat că modificarea reprezintă o schimbare majoră, care afectează direct viața pacienților.
Ministrul a precizat că este vorba despre unul dintre cele mai ample pachete de extindere din ultimii ani, realizat datorită efortului comun al echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. Rogobete a evidențiat că, prin introducerea de terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare, tratamentele devin mai accesibile și mai corecte pentru pacienți. Totodată, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele existente contribuie la o mai bună accesibilitate a tratamentelor pentru un număr mai mare de persoane.
Rogobete a mai transmis că, odată cu această extindere, pacienții care suferă de afecțiuni oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pulmonare, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice sau infecțioase vor avea acces la tratamente moderne, validate științific și conforme cu standardele europene.
Rogobete a precizat că, pentru bolile rare, au fost incluse tratamente de ultimă generație pentru afecțiuni precum amiloidoza, angioedemul ereditar și acondroplazia.
Domeniile în care se introduc sau extins tratamente noi:
ONCOLOGIE
Cancer mamar în stadiu avansat
Cancer colorectal (CCR) metastazat
Cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare
Cancer mamar metastatic sau avansat local
Cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat
Cancer tiroidian medular avansat
Cancer de prostată avansat
Cancer de prostată metastatic
Leucemie
Mielom multiplu recidivat şi refractar
Melanom uveal
Cancer de tract biliar
NEUROLOGIE
Tratamentul migrenei
Epilepsie
Miastenia gravis
REUMATOLOGIE
Artrita psoriazică
Spondiloartrită axială
DERMATOLOGIE
Dermatita atopică
PNEUMOLOGIE
Boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)
Astm bronşic sever
ENDOCRINOLOGIE
Hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială)
Dislipidemie mixtă
OFTALMOLOGIE
Degenerescenţă maculară neovasculară
Edem macular diabetic
HEMATOLOGIE
Trombocitopenie severă
PEDIATRIE
Tratamentul acondroplaziei
Arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie)
Amiloidoză cu transtiretină
Hipertensiune esenţială
GASTROENTEROLOGIE
Colită ulcerativă
ALERGOLOGIE
Angioedem ereditar
BOLI INFECŢIOASE
Noi combinaţii medicamentoase pentru tratamentul infecţiei HIV
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.