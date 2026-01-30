Alexandru Rogobete anunță o accelerare fără precedent a listei de medicamente compensate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis vineri, 30 ianuarie, că accesul pacienților la medicamente nu trebuie tratat ca o simplă procedură administrativă, ci ca o urgență medicală, motiv pentru care ministerul a accelerat semnificativ, în ultimele șase luni, procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite.
Oficialul a subliniat că obiectivul a fost reducerea numărului de terapii care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică, în timp ce medicina continua să avanseze.
Potrivit ministrului, în septembrie anul trecut au fost introduse 41 de molecule noi, iar anul acesta procesul continuă într-un ritm susținut, cu alte 33 de medicamente care urmează să fie incluse, concomitent cu extinderea listei de boli pentru terapiile deja existente.
Alexandru Rogobete a explicat pe Facebook că menținerea listelor blocate în proceduri ar fi fost o alternativă inacceptabilă, pentru că ar fi lăsat pacienții fără acces la tratamente moderne disponibile deja în alte sisteme de sănătate.
Oncologia și bolile rare, printre priorități
Ministrul a detaliat că, în domeniul oncologiei, sistemul public va include pentru prima dată un medicament radiofarmaceutic destinat tratamentului cancerului de prostată.
De asemenea, vor fi finanțate terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice și tumori GIST, dar și pentru alte forme de cancer pentru care există soluții țintite.
În același timp, Alexandru Rogobete a precizat că măsurile vizează și bolile grave și rare, precum arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsiile severe sau bolile autoimune și inflamatorii cronice.
Ministrul a arătat că impactul direct pentru pacienți constă în acces real la tratamente moderne, costuri mai mici și soluții aplicabile în România, nu doar pe hârtie.
Pachetul de măsuri este supus transparenței decizionale, printr-un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru consultare publică.
Alexandru Rogobete a mai subliniat că resursele au fost posibile prin creșterea eficienței, reducerea risipei și combaterea abuzurilor, iar consecvența deciziilor rapide poate face diferența dintre viață și moarte pentru mulți pacienți.
Postarea integrală a ministrului Sănătății
„Pentru pacienți, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgență medicală.
De aceea, în doar șase luni, am accelerat decisiv procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite și am redus semnificativ numărul terapiilor care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică.
👉Anul trecut în septembrie au fost introduse 41 de molecule noi.
👉Anul acesta începem în forță cu alte 33 de medicamente și extindem lista de boli pentru cele existente
De ce este important acest ritm accelerat?
Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri.
Concret, în oncologie introducem, pentru prima dată în sistemul public, un medicament radiofarmaceutic pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte terapii moderne pentru: melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, tumori GIST și alte forme de cancer pentru care medicina oferă astăzi soluții țintite.
În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice.
Această schimbare are un impact direct pentru pacienți:
👉 tratamente moderne disponibile în România
👉 costuri mai mici pentru oameni
👉 acces real, nu doar pe hârtie
Pachetul de măsuri este pus în transparență decizională, prin proiect de Hotărâre de Guvern, pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru consultare publică. Este un demers deschis și responsabil.
Spun un lucru onest: aceste resurse nu ar fi fost posibile fără eficiență.
Fără reducerea risipei, fără combaterea concediilor medicale false și fără contribuția milioanelor de români care susțin sistemul de sănătate. Acum este datoria noastră să transformăm aceste resurse în tratamente concrete pentru oameni.
În sănătate, ritmul deciziilor contează.
Iar consecvența înseamnă vieți salvate.
Nu sunt cifre seci. 🤝Încrederea ne face bine!”, a scris ministrul Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.