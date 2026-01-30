Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis vineri, 30 ianuarie, că accesul pacienților la medicamente nu trebuie tratat ca o simplă procedură administrativă, ci ca o urgență medicală, motiv pentru care ministerul a accelerat semnificativ, în ultimele șase luni, procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite.

Oficialul a subliniat că obiectivul a fost reducerea numărului de terapii care așteptau de ani de zile să intre la finanțare publică, în timp ce medicina continua să avanseze.

Potrivit ministrului, în septembrie anul trecut au fost introduse 41 de molecule noi, iar anul acesta procesul continuă într-un ritm susținut, cu alte 33 de medicamente care urmează să fie incluse, concomitent cu extinderea listei de boli pentru terapiile deja existente.

Alexandru Rogobete a explicat pe Facebook că menținerea listelor blocate în proceduri ar fi fost o alternativă inacceptabilă, pentru că ar fi lăsat pacienții fără acces la tratamente moderne disponibile deja în alte sisteme de sănătate.

Ministrul a detaliat că, în domeniul oncologiei, sistemul public va include pentru prima dată un medicament radiofarmaceutic destinat tratamentului cancerului de prostată.

De asemenea, vor fi finanțate terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice și tumori GIST, dar și pentru alte forme de cancer pentru care există soluții țintite.

În același timp, Alexandru Rogobete a precizat că măsurile vizează și bolile grave și rare, precum arterita cu celule gigante, hemoglobinuria paroxistică nocturnă, amiloidoza ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsiile severe sau bolile autoimune și inflamatorii cronice.

Ministrul a arătat că impactul direct pentru pacienți constă în acces real la tratamente moderne, costuri mai mici și soluții aplicabile în România, nu doar pe hârtie.

Pachetul de măsuri este supus transparenței decizionale, printr-un proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru consultare publică.

Alexandru Rogobete a mai subliniat că resursele au fost posibile prin creșterea eficienței, reducerea risipei și combaterea abuzurilor, iar consecvența deciziilor rapide poate face diferența dintre viață și moarte pentru mulți pacienți.