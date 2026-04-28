Fenomenul medicamentelor și al dispozitivelor medicale falsificate cunoaște o expansiune îngrijorătoare la nivel mondial, iar Republica Moldova se află direct în vizorul rețelelor criminale.

Marți, 28 aprilie 2026, Chișinăul a devenit centrul discuțiilor internaționale pe această temă, găzduind conferința „Medicrime”, organizată de Consiliul Europei.

În cadrul evenimentului, autoritățile au tras un semnal de alarmă: anual, în țara vecină sunt depistate aproximativ două mii de produse suspecte, majoritatea fiind introduse ilegal și comercializate prin intermediul platformelor online sau al rețelelor de socializare.

Potrivit experților, infractorii profită de anonimatul oferit de aplicațiile de mesagerie criptată pentru a vinde produse care pun în pericol viața consumatorilor.

Directorul adjunct al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova, Constantin Nedelea, a explicat că cele mai frecvente falsuri vizează produsele pentru slăbit, cele destinate creșterii masei musculare și substanțele pentru potență. Acesta a avertizat că un medicament falsificat prezintă informații eronate pe ambalaj, având o compoziție diferită față de cea declarată.

„Pe lângă medicamente utilizate pentru cure de slăbire sunt şi medicamente utilizate pentru sportivi, medicamente dopante. medicamentul falsificat e acel medicament care este menţionat pe ambalaj ceva ce reprezintă de fapt altceva. Compoziţia este diferită, respectiv şi efectul terapeutic uman este imprevizibil şi dacă se suspectează că un anumit medicament nu este din lanţul de aprovizionare, are alt ambalaj, culoare”, a explicat Constantin Nedelea.

Situația este cu atât mai gravă cu cât falsificarea a început să afecteze și tratamentele pentru afecțiuni critice, notează TVR Moldova. Laurențiu Mihai, directorul general al OSMR (Organizația de Serializare a Medicamentelor din România), a subliniat că există tot mai multe cazuri de medicamente contrafăcute destinate pacienților oncologici.

El a evidențiat o problemă sistemică în Europa: cadrul legal imprecis care face dificilă munca procurorilor. Conform acestuia, este aproape imposibil de demonstrat în instanță că un deces a fost cauzat direct de un medicament fals.

„Sunt tot mai multe cazuri de medicamente falsificate şi pentru afecțiuni grave, oncologice, pentru cancer, acolo efectul negativ se vede mult mai repede. Sunt multe state din păcate şi în UE şi în România unde cadrul legal e foarte nespecific. Poliţiştii şi procurorii nu pot demonstra că omul a decedat din cauza acelui medicament şi asta atrage foarte mult infractorii, e o activitate care aduce profituri foarte mari ilegale”, afirmă Laurențiu Mihai.

La nivel internațional, cifrele sunt dramatice. Secretarul executiv al Comitetului Medicrime, Oscar Alarcon-Jimenez, a invocat datele Organizației Mondiale a Sănătății care arată că aproximativ 10% din produsele medicale de pe piața globală sunt falsificate.

Acesta a precizat că amenințarea este una globală și că rezolvarea depinde de consolidarea legislației, menționând că în regiuni precum Africa, piața este inundată de antibiotice și citostatice false.

„Conform datelor pe care le avem de la OMS, adică aproximativ 10% din medicamentele sau produsele medicale de pe piață sunt falsificate, ceea ce arată în special care este situația în prezent acolo, știți. Și, de fapt, această amenințare globală trebuie rezolvată, și în special datorită legislației. Aceasta este una dintre preocupările majore. În Africa cumpără o mulțime de antibiotice sau chiar medicamente anticancerigene. Problema este că unele dintre ele sunt falsificate”, afirmă Oscar Alarcon-Jimenez.

În acest context, Republica Moldova, care a ratificat Convenția Medicrime încă din 2014, face pași importanți pentru securizarea pieței farmaceutice. Reprezentanții Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au anunțat că autoritățile și-au propus ca, până la sfârșitul anului 2026, țara să se alinieze complet reglementărilor Uniunii Europene.

Principalul obiectiv în Republica Moldova este implementarea unui sistem informațional de trasabilitate, care să permită monitorizarea fiecărei cutii de medicament de la producător până la pacient. Până în prezent, 23 de state au aderat la Convenția Medicrime, un instrument esențial în lupta împotriva acestui fenomen care transformă sănătatea publică într-o marfă de contrabandă.

