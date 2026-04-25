Suspendarea unui cont nu este interzisă. Platformele online pot lua astfel de măsuri dacă consideră că regulile au fost încălcate sau că există conținut ilegal. Diferența apare la modul în care este luată decizia. Regulile din Digital Services Act obligă platformele să ofere o explicație clară atunci când restricționează un cont.

Asta înseamnă că utilizatorul trebuie să știe:

ce regulă a fost încălcată

ce conținut a generat problema

ce măsură a fost luată

Un mesaj vag nu este suficient. Explicația trebuie să fie concretă și să permită utilizatorului să înțeleagă situația.

De asemenea, după suspendare, utilizatorul trebuie să aibă acces la un sistem intern de plângeri. Platformele sunt obligate să ofere un mecanism prin care decizia poate fi contestată. Acest sistem trebuie să fie ușor de folosit și să permită depunerea unei cereri clare.

Un aspect important este legat de deciziile automate. Dacă suspendarea a fost făcută de un algoritm, utilizatorul trebuie să poată cere o verificare reală, făcută de o persoană.

Există și un termen în care contestația poate fi depusă. În general, utilizatorul are la dispoziție până la șase luni pentru a reacționa după ce a fost informat despre decizie.

Dacă platforma își menține decizia, există și alte opțiuni. Utilizatorii pot apela la organisme externe de soluționare a disputelor. Acestea sunt entități independente care analizează situația și pot interveni în conflictul dintre utilizator și platformă.

Platformele sunt obligate să coopereze cu aceste organisme, iar procedura poate fi mai rapidă decât un proces în instanță.

În România, rolul de supraveghere revine ANCOM, care este coordonatorul serviciilor digitale. Dacă ai motive să crezi că platforma nu respectă regulile, de exemplu nu oferă explicații sau nu permite contestarea, poți face o plângere.

Important de știut este că ANCOM nu decide dacă ai avut sau nu dreptate în privința conținutului. Instituția verifică dacă platforma respectă obligațiile legale privind transparența și procedurile.

Situația devine mai sensibilă atunci când contul este folosit pentru afaceri. Un vânzător pe marketplace, un creator de conținut sau o firmă care folosește platforme online poate pierde venituri în momentul suspendării contului.

În aceste cazuri se aplică și Regulamentul Platform-to-Business (Regulation (EU) 2019/1150), o lege europeană adoptată în 2019 și aplicată din 2020, care stabilește reguli pentru relația dintre platforme și firme.

Regulamentul se aplică platformelor precum marketplace-uri, app store-uri sau site-uri de rezervări, adică acele servicii care intermediază relația dintre afaceri și clienți.

Scopul este să reducă diferența de putere dintre platforme și utilizatorii comerciali. Practic, platformele trebuie să acționeze mai transparent și mai previzibil.

Asta înseamnă, printre altele, că:

regulile trebuie să fie clare și accesibile

motivele suspendării trebuie explicate

trebuie să existe proceduri interne de reclamații

trebuie să existe posibilitatea unei soluționări a disputelor

Pentru un vânzător sau o firmă, suspendarea contului poate însemna blocarea activității. De aceea, aceste reguli sunt importante și completează protecțiile existente pentru utilizatorii obișnuiți.

Regulile europene nu obligă platformele să mențină orice cont activ. Dacă există încălcări ale regulilor sau ale legii, contul poate fi suspendat sau închis. Diferența este că decizia trebuie explicată și trebuie să existe o cale de contestare.

De asemenea, autoritățile nu intervin automat în fiecare caz. Utilizatorul trebuie să facă demersuri. În astfel de situații, este important să verifici explicațiile primite și să folosești toate opțiunile disponibile pentru a clarifica situația.