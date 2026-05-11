În România, sistemul de medicamente compensate și gratuite funcționează și în 2026 prin intermediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar accesul la tratamente depinde atât de statutul de asigurat al persoanei, cât și de afecțiunea de care aceasta suferă. Lista medicamentelor este actualizată periodic de Guvern și CNAS, iar în 2026 au fost introduse zeci de tratamente noi și extinse mai multe indicații terapeutice pentru pacienți cu boli grave sau cronice.

Conform regulilor aflate în vigoare în 2026, beneficiază de medicamente compensate persoanele asigurate în sistemul public de sănătate, dar și anumite categorii speciale care pot primi tratamente gratuite sau compensate chiar dacă nu plătesc contribuția la sănătate. Compensarea se acordă pe baza unei prescripții medicale eliberate de medicul de familie sau de medicul specialist, iar medicamentele trebuie să se regăsească pe lista oficială aprobată de CNAS.

Printre principalele categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate se află pensionarii. În funcție de nivelul veniturilor, aceștia pot primi medicamente compensate cu 50%, 90% sau chiar 100%. Pensionarii cu venituri mici continuă să beneficieze de programe speciale de compensare ridicată pentru tratamentele necesare bolilor cronice. De asemenea, pensionarii diagnosticați cu afecțiuni grave incluse în programele naționale de sănătate pot primi tratamente gratuite.

O altă categorie importantă este reprezentată de copiii și tinerii până la 18 ani. Aceștia beneficiază de medicamente gratuite sau compensate pentru numeroase afecțiuni, iar elevii și studenții pot păstra anumite drepturi medicale și după majorat dacă își continuă studiile. În cazul unor boli cronice sau rare, costurile tratamentelor pot fi suportate integral prin programele naționale de sănătate derulate de CNAS.

Femeile însărcinate și lăuzele reprezintă o categorie protejată de legislația sanitară. Acestea pot beneficia de medicamente compensate sau gratuite pentru tratamentele asociate sarcinii și monitorizării medicale. Scopul este reducerea riscurilor medicale atât pentru mamă, cât și pentru copil.

Persoanele diagnosticate cu boli cronice grave sunt printre cei mai mari beneficiari ai sistemului de compensare. În această categorie intră pacienții cu cancer, diabet, afecțiuni cardiovasculare, hepatite cronice, HIV/SIDA, boli neurologice, boli rare sau afecțiuni autoimune. Pentru mulți dintre acești pacienți, medicamentele sunt compensate integral prin subliste speciale și programe naționale de sănătate. În 2026, Guvernul a aprobat introducerea a 33 de tratamente noi și extinderea indicațiilor pentru alte 19 medicamente, tocmai pentru a facilita accesul pacienților la terapii moderne.

Pacienții cu diabet beneficiază în continuare de medicamente compensate și de dispozitive medicale necesare monitorizării bolii. Lista CNAS include insulină, antidiabetice orale și alte terapii moderne prescrise conform schemei stabilite de medicul specialist.

Șomerii aflați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă și persoanele care primesc ajutor social pot avea, de asemenea, acces la servicii medicale și medicamente compensate, în anumite condiții prevăzute de lege. În cazul persoanelor vulnerabile social, statul suportă contribuția la sănătate sau oferă acces prin mecanisme speciale de protecție socială.

Persoanele cu handicap beneficiază de facilități importante în sistemul medical, inclusiv acces la tratamente compensate și gratuite pentru afecțiunile asociate dizabilității. De asemenea, veteranii, revoluționarii, persoanele persecutate politic și alte categorii protejate prin legi speciale pot avea dreptul la medicamente gratuite sau compensate integral.

Lista medicamentelor compensate este împărțită în mai multe subliste, iar procentul de compensare diferă în funcție de categorie. Potrivit CNAS, sublista A include medicamente compensate cu 90% din prețul de referință, sublista B conține medicamente compensate cu 50%, iar sublista C include tratamente compensate integral. Există și subliste speciale pentru anumite segmente de populație sau boli cronice severe.

Este important de știut că pacienții nu primesc automat orice medicament gratuit. Compensarea se aplică doar tratamentelor aflate pe lista oficială aprobată de autorități, iar uneori pacientul trebuie să suporte diferența dintre prețul de referință și prețul efectiv al medicamentului din farmacie. Nivelul compensării poate varia și în funcție de existența variantelor generice sau de politica de prețuri stabilită de stat.

În 2026, autoritățile au continuat extinderea listei de medicamente compensate, în special pentru boli oncologice, afecțiuni rare și boli cronice severe. Oficialii din sănătate au descris actualizarea drept una dintre cele mai ample din ultimii ani, iar măsura are rolul de a reduce costurile suportate de pacienți și de a crește accesul la terapii moderne.