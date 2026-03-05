România extinde lista de medicamente gratuite și compensate
Guvernul României a aprobat recent o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, printr-o inițiativă a Ministerului Sănătății. Această măsură aduce pacienților acces mai rapid la terapii moderne, inclusiv pentru boli grave și rare, reducând semnificativ costurile tratamentelor, anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pe pagina sa de Facebook.
Actualizarea listei include 33 de medicamente noi și extinde indicațiile terapeutice pentru 19 medicamente deja existente. În total, în ultimele șapte luni, peste 90 de medicamente și indicații terapeutice au fost adăugate, consolidând unul dintre cele mai ambițioase programe de acces la tratament din România.
Această schimbare permite pacienților să primească tratamente moderne fără să suporte costuri exorbitante, care anterior ajungeau la zeci de mii de euro.
”Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor.
Nu spun că sistemul este perfect. Știu că mai sunt multe de făcut. Dar schimbarea este în curs și vom continua să lucrăm pentru ca accesul la tratament să fie mai rapid, mai echitabil și mai aproape de nevoile reale ale oamenilor”, arată ministrul pe Facebook.
Tratament inovator pentru cancerul de prostată și alte forme de cancer
De asemenea, anunță ministrul, a fost introdus și primul medicament radiofarmaceutic în sistemul public, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.
În plus, alte 14 medicamente noi vor fi disponibile prin Programul Național de Oncologie, acoperind tipuri de cancer precum:
-
melanom și carcinom hepatocelular
-
colangiocarcinom și mielom multiplu
-
limfoame și cancer pulmonar fără celule mici
-
cancer mamar și tumori solide cu mutații genetice
-
tumori gastro-intestinale stromale (GIST)
Această extindere aduce terapii inovatoare direct în sistemul public, reducând dependența de tratamente costisitoare din sectorul privat.
Acces la tratamente pentru boli rare și grave
Noul pachet de medicamente oferă soluții pentru pacienți cu afecțiuni rare și complexe, precum:
-
arterită cu celule gigante și hemoglobinurie paroxistică nocturnă
-
amiloidoză ereditară cu transtiretină și miastenia gravis
-
tulburări din spectrul neuromielitei optice
-
deficit de lipază acidă lizozomală și boala Fabry
Prin această măsură, pacienții primesc șansa unui tratament precoce și eficient, cu impact direct asupra calității vieții.
Extinderea indicațiilor terapeutice pentru medicamente existente
Pentru 19 medicamente deja compensate, indicațiile terapeutice sunt extinse, acoperind acum și afecțiuni precum:
-
trombocitopenie severă în boala hepatică cronică
-
epilepsie pediatrică severă (sindrom Lennox-Gastaut)
-
boli rare: Niemann-Pick tip C, boala Still, alkaptonurie
-
afecțiuni autoimune și inflamatorii: colită ulcerativă, artrită psoriazică, sindroame autoinflamatorii
-
cancere specifice: cancer pulmonar cu mutație BRAF, gliom pediatric, limfom folicular recidivant, cancer tiroidian diferențiat avansat
