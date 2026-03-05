Guvernul României a aprobat recent o actualizare semnificativă a listei de medicamente gratuite și compensate, printr-o inițiativă a Ministerului Sănătății. Această măsură aduce pacienților acces mai rapid la terapii moderne, inclusiv pentru boli grave și rare, reducând semnificativ costurile tratamentelor, anunță Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pe pagina sa de Facebook.

Actualizarea listei include 33 de medicamente noi și extinde indicațiile terapeutice pentru 19 medicamente deja existente. În total, în ultimele șapte luni, peste 90 de medicamente și indicații terapeutice au fost adăugate, consolidând unul dintre cele mai ambițioase programe de acces la tratament din România.

Această schimbare permite pacienților să primească tratamente moderne fără să suporte costuri exorbitante, care anterior ajungeau la zeci de mii de euro.

”Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor. Nu spun că sistemul este perfect. Știu că mai sunt multe de făcut. Dar schimbarea este în curs și vom continua să lucrăm pentru ca accesul la tratament să fie mai rapid, mai echitabil și mai aproape de nevoile reale ale oamenilor”, arată ministrul pe Facebook.

De asemenea, anunță ministrul, a fost introdus și primul medicament radiofarmaceutic în sistemul public, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată.

În plus, alte 14 medicamente noi vor fi disponibile prin Programul Național de Oncologie, acoperind tipuri de cancer precum:

melanom și carcinom hepatocelular

colangiocarcinom și mielom multiplu

limfoame și cancer pulmonar fără celule mici

cancer mamar și tumori solide cu mutații genetice

tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

Această extindere aduce terapii inovatoare direct în sistemul public, reducând dependența de tratamente costisitoare din sectorul privat.

Noul pachet de medicamente oferă soluții pentru pacienți cu afecțiuni rare și complexe, precum:

arterită cu celule gigante și hemoglobinurie paroxistică nocturnă

amiloidoză ereditară cu transtiretină și miastenia gravis

tulburări din spectrul neuromielitei optice

deficit de lipază acidă lizozomală și boala Fabry

Prin această măsură, pacienții primesc șansa unui tratament precoce și eficient, cu impact direct asupra calității vieții.

Pentru 19 medicamente deja compensate, indicațiile terapeutice sunt extinse, acoperind acum și afecțiuni precum: