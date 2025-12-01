Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis un nou set de recomandări privind utilizarea medicamentelor pe bază de GLP-1, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, în tratamentul obezității.

Totuși, organizația avertizează că acestea nu reprezintă o soluție izolată, ci trebuie integrate într-o abordare completă care include dietă sănătoasă, activitate fizică și monitorizare medicală constantă.

OMS subliniază că accesul global la aceste terapii rămâne profund inegal și solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile și să extindă capacitatea de producție, astfel încât statele cu venituri mici să nu fie excluse de la tratamente care pot salva vieți.

Instituția compară situația actuală cu eforturile din anii ’80 de a asigura acces la terapiile antiretrovirale pentru HIV, când presiunea internațională a determinat scăderea masivă a prețurilor.

În același spirit, OMS a publicat un nou ghid terapeutic care include o recomandare condiționată pentru folosirea GLP-1 în tratamentul obezității, precizând că dovezile privind siguranța și eficiența pe termen lung sunt încă limitate, motiv pentru care recomandarea exclude femeile însărcinate.

Deși medicamentele GLP-1 sunt deja utilizate pe scară largă în țările bogate, accesul global rămâne extrem de restrâns. OMS avertizează că, fără intervenții rapide, până în 2030 mai puțin de 10% dintre persoanele care ar putea beneficia de aceste terapii vor avea acces la ele.

Situația este cu atât mai problematică în statele cu cele mai ridicate rate de obezitate – în special din Orientul Mijlociu, America Latină și insulele din Pacific – în timp ce tratamente precum Wegovy sunt disponibile în prezent în doar aproximativ 15 țări.

Pentru a accelera accesul, OMS îndeamnă companiile farmaceutice să aplice politici de prețuri diferențiate, astfel încât țările cu venituri reduse să poată achiziționa medicamente la costuri mult mai mici. Organizația solicită, de asemenea, acordarea de licențe voluntare pentru brevete și tehnologie, care ar permite producătorilor din alte regiuni să fabrice variante de GLP-1.

Jeremy Farrar, director general adjunct al OMS, a explicat că noile ghiduri reprezintă un „semnal galben și verde” pentru producătorii de generice, indicând că piața se va liberaliza treptat pe măsură ce brevetele expiră.

Această perspectivă este împărtășită și de Francesca Celletti, consilier superior pentru obezitate în cadrul OMS, care a declarat că este nevoie de o acțiune urgentă pentru extinderea accesului la GLP-1, evocând precedentul medicamentelor HIV, unde reducerea costurilor a devenit posibilă după ce piața genericelelor s-a deschis.

În cazul semaglutidei, ingredientul activ din Ozempic și Wegovy, primele brevete vor expira anul viitor în state precum India, Brazilia și China.

Industria farmaceutică se pregătește deja pentru schimbări majore. Dr. Reddy’s, una dintre cele mai mari companii indiene de medicamente generice, a anunțat intenția de a lansa în 2026 un produs pe bază de semaglutidă în 87 de țări.

CEO-ul Erez Israeli a precizat că piețele din SUA și Europa se vor deschide mai târziu, între 2029 și 2033, în funcție de reglementările privind protecția brevetelor.

Totuși, apariția genericelelor nu va rezolva toate problemele. OMS avertizează că medicamentele injectabile necesită un lanț de frig dificil de menținut în multe sisteme medicale subfinanțate.

În plus, autoritățile sanitare trebuie să înceapă încă de pe acum pregătirea infrastructurii pentru distribuirea în siguranță a tratamentelor, în special în regiunile unde obezitatea afectează deja peste jumătate din populație.