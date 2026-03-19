Ministrul Sănătății a anunțat o majorare importantă a fondurilor alocate medicamentelor din programele naționale, subliniind impactul direct asupra pacienților.

„Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naţionale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienţi. În 2026, acest buget creşte la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025. O creştere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară – înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile şi mai puţine situaţii în care oamenii sunt puşi în faţa unor costuri pe care nu le pot susţine”, a transmis ministrul.

Pe lângă medicamente, autoritățile cresc finanțarea și pentru programele destinate pacienților în stare gravă. Bugetul pentru Programul Național de Acțiuni Prioritare ajunge la 475 de milioane de lei, în creștere față de 350 de milioane de lei în 2025.

„Sunt zone în sistemul de sănătate unde fiecare minut face diferența între viață și moarte. Acolo unde ajung pacienții cei mai critici, presiunea nu este teoretică. Este zilnică, continuă și reală.”

Potrivit ministrului, „este cel mai mare buget destinat acestor programe în ultimii zece ani, reprezentând o creștere de 125 de milioane de lei, adică peste 35% față de 2025”.

Fondurile suplimentare vor susține secțiile de terapie intensivă, tratamentul pacienților cu AVC sau infarct miocardic acut, îngrijirea nou-născuților în stare gravă, dar și intervenții complexe, inclusiv prin chirurgie robotică.

„Această creștere înseamnă resurse suplimentare pentru spitalele care duc cea mai mare presiune, echipe medicale mai bine susținute, acces mai rapid la tratamente salvatoare și capacitatea de a interveni atunci când fiecare minut contează”, a explicat ministrul.

Chiar dacă bugetele sunt în creștere, oficialii admit că problemele din sistem nu pot fi rezolvate doar prin finanțare.

„Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcţia corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a transmis Rogobete.

În același timp, ministrul a subliniat că sunt necesare schimbări mai profunde.