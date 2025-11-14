Partidul Național Liberal a decis vineri, într-o ședință internă, să o sprijine pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte al Televiziunii Române. Decizia face parte din înțelegerea coaliției, care stabilește că nominalizarea pentru această poziție revine liberalilor. Votul oficial în Parlament este programat pentru marți, când propunerea va fi analizată și aprobată formal.

Sprijinul PNL nu înseamnă însă numirea imediată. Procedura legală prevede ca Consiliul de Administrație al TVR să propună un candidat, care este evaluat de Comisia de Cultură și Mass Media și, ulterior, supus votului plenului Parlamentului.

Alături de Săftoiu, liberalii și-au exprimat susținerea pentru profesorul Radu Carp, propus pentru un loc în Consiliul de Administrație al TVR. Radu Carp este cadru universitar la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și conduce Departamentul Politici Publice, Relații Internaționale și Studii de Securitate din 2020.

Adriana Săftoiu are o carieră diversă în jurnalism și politică. A început ca jurnalist la agențiile Rompres și Mediafax între 1993 și 1998, apoi a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului între 1998 și 2000. A urmat un mandat ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, iar între 2001 și 2004 a fost directoare de presă a Partidului Democrat. Din 2004 până în 2007 a fost purtătoarea de cuvânt a președintelui Traian Băsescu.

În perioada 2012–2016, după ce a demisionat din Parlament, Săftoiu s-a concentrat pe formarea în comunicare politică și instituțională. Demisia sa din Parlament, motivată de lipsa de eficiență a activității legislative, a fost explicată printr-un conflict cu mentalitatea predominantă din instituții:

„Renunț la mandat și refuz să îi mai amăgesc și să îi mai păcălesc pe oameni”, a spus ea.

În coaliție, PSD urmează să nominalizeze conducerea Autorității Electorale Permanente, iar USR va desemna șeful Radioului Public. În ceea ce privește TVR, actualul președinte Dan Turturică, susținut de PNL în 2021, putea fi luat în considerare pentru un nou mandat, însă decizia finală a favorizat-o pe Săftoiu.

Prin această alegere, PNL urmărește consolidarea direcției politice și editoriale a TVR, mizând pe experiența politică și comunicativă a Adrianei Săftoiu pentru perioada următoare.