Influencerii români, față în față cu legiuitorii europeni – dialog despre viitorul libertății digitale

Regulamentul privind Serviciile Digitale – Digital Services Act (DSA) – adoptat pentru a reglementa marile platforme online precum Meta, TikTok sau YouTube, începe să aibă efecte directe și asupra creatorilor de conținut și influencerilor din Uniunea Europeană.

Potrivit noilor norme, influencerii care obțin venituri din publicitate, parteneriate comerciale sau vânzarea de produse online sunt considerați „furnizori de servicii digitale” sau „actori comerciali”. Aceștia devin astfel subiecți ai obligațiilor de transparență, etichetare și responsabilitate similare celor impuse marilor platforme.

Pentru a analiza aceste schimbări, europarlamentarul Gheorghe Piperea găzduiește în Parlamentul European conferința „Rules of Influence: Platform Power and Creator Rights in the Age of the DSA”, un eveniment care reunește creatori de conținut, legiuitori, jurnaliști și experți în politici digitale într-un dialog deschis despre viitorul libertății digitale în Europa, la un an după intrarea în vigoare a DSA.

Deși este considerat un pas esențial pentru responsabilizarea mediului digital, DSA ridică provocări semnificative pentru micii creatori de conținut și antreprenorii online, mai ales în ceea ce privește costurile și sarcinile administrative.

Printre obligațiile-cheie impuse influencerilor se numără:

Etichetarea conținutului comercial: toate colaborările plătite trebuie marcate clar (#ad, #sponsorizat). Lipsa acestor mențiuni poate fi considerată practică înșelătoare.

Publicarea identității comerciale: persoanele care vând produse sau servicii online trebuie să afișeze numele real, datele de contact și, dacă este cazul, informațiile firmei.

Transparența sponsorilor: platformele pot solicita influencerilor să declare finanțatorii campaniilor publicitare. Conținutul nedeclarat poate fi eliminat.

Protecția minorilor: este interzisă promovarea produselor destinate exclusiv adulților (alcool, jocuri de noroc, criptomonede speculative) în rândul publicului tânăr.

Cooperarea cu autoritățile: în cazurile de conținut ilegal sau înșelător, influencerii pot fi obligați să furnizeze date sau să colaboreze în anchete.

Sancțiunile pentru nerespectarea acestor reguli pot include blocarea conturilor sau amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, în cazul platformelor.

Intrat în vigoare la 17 februarie 2024, Digital Services Act urmărește crearea unui spațiu digital sigur, echitabil și transparent, în care:

platformele online sunt obligate să elimine conținutul ilegal;

utilizatorii beneficiază de transparență și protecție algoritmică;

minorii și categoriile vulnerabile sunt protejate de riscuri digitale;

marile platforme (cu peste 45 de milioane de utilizatori în UE) își evaluează riscurile sistemice;

influencerii și brandurile respectă standardele de transparență comercială.

Obiectivele conferinței

Monitorizarea implementării DSA în statele membre și pe principalele platforme digitale.

Analiza impactului asupra pieței digitale europene – de la modele de afaceri la inovație și libertatea de exprimare.

Identificarea dificultăților de conformare și a riscurilor potențiale de cenzură.

Crearea unei platforme de dialog între eurodeputați, mediul academic, jurnaliști și creatorii de conținut.

Promovarea bunelor practici și soluțiilor de sprijin pentru IMM-uri, startup-uri și creatori independenți.

Participanți

Decidenți europeni

Gheorghe Piperea, europarlamentar (ECR), profesor de drept comercial, Universitatea din București – gazda evenimentului.

Stephen Nikola Bartulica, europarlamentar (Croația), Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

Virginie Joron, europarlamentar (Patriots for Europe), membră a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor.

Ioan-Rareș Bogdan, europarlamentar (PPE), membru al Comisiei pentru Cultură și Educație, jurnalist.

Creatori de conținut

Fidias Panayiotou, politician, influencer și YouTuber cipriot, membru independent al Parlamentului European.

Diana-Gabriela Coman, specialist în social media, lector universitar la Universitatea din București.

Mike (Basic Jackpot), creator de conținut și promotor al creativității digitale responsabile.

Matei-Alexandru Băbeanu-Știrbu, creator de conținut și coach român.

Experți și reprezentanți ai mediului academic

Fernando Hortal Foronda, policy officer BEUC – Organizația Europeană a Consumatorilor.

Cristian Petru, profesor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, TVR 1.

Stéphane Luçon, jurnalist român de limbă franceză, expert în comunicare interculturală.

Kevin Kirmizigul, președintele Organizației de Tineret din cadrul Blocului Național Sindical (BNS).

Teme de dezbatere

Evenimentul va aborda aspecte practice ale aplicării DSA:

cum pot fi etichetate corect campaniile sponsorizate;

responsabilitățile creatorilor în raport cu publicul tânăr;

raportarea riscurilor sistemice;

cooperarea cu autoritățile de supraveghere din statele membre;

impactul DSA asupra libertății de exprimare online.

Conferința își propune să devină un cadru de dialog permanent între creatorii de conținut și factorii de decizie europeni, în contextul noilor reguli digitale.

Material susținut de ECR GROUP Parlamentul European