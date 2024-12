Egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă un principiu fundamental. Acesta nu ține doar de drepturi egale, ci de crearea unor condiții în care atât femeile, cât și bărbații să poată beneficia de aceleași oportunități, indiferent de context. De-a lungul istoriei, femeile s-au confruntat cu obstacole sociale și culturale care le-au limitat accesul la educație, la piața muncii și la participarea în procesul decizional.

Cu toate acestea, modificările legislative și impactul mișcărilor feministe au adus îmbunătățiri semnificative. Dar, eforturile pentru construirea unei societăți mai juste și mai prospere continuă. Un exemplu în acest sens este munca depusă de Asociația Women for a Better Society, care sprijină și susține ascensiunea femeilor de pretutindeni.

Egalitate de șanse pentru toți

Pe data de 14 decembrie am avut ocazia de a face parte din universul Asociației Women for a Better Society în cadrul unui eveniment ce a avut loc pe scena Teatrului de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Asociația a organizat o dezbatere pe tema: Împreună pentru o Societate mai Bună- Egalitate de Șanse pentru Toți”.

În cadrul evenimentului, au fost prezente cele patru fondatoare ale Asociației Women for a Better Society: Eliza Ene Corbeanu, Ana Maria Pătru, Nicoleta Ionescu, precum și Alina Ilioi Mureșan, care a fost moderatoarea discuției. Acestea au discutat despre cum a fost fondată această asociație. De asemenea, au adus în discuție și viitoare proiecte ce promit să aibă un impact important.

„În următorii ani, asociația ar putea să rămână o platformă de referință națională și internațională. O platformă prin care noi să creăm lideri care să înțeleagă că egalitatea de gen nu este despre egalitate între femei și bărbați, ci despre a crea șanse egale pentru toți. Generațiile viitoare nu trebuie să mai facă compromisuri și să înțeleagă că egalitatea de șanse nu este doar un ideal, este o realitate”, a precizat Ana Maria Pătru, președinte și co-fondator Asociația Women for a Better Society.

Prietenie și sprijin

Această asociație a apărut dintr-o prietenie de peste 15 ani, plină de momente frumoase și provocări. Eliza Ene Corbeanu și Ana Maria Pătru au decis să inițieze acest proiect pentru a ajuta femeile care se confruntă cu momente grele și care sunt într-un impas în viață.

„Asociația a pornit de la o conversație la telefon. Am constatat că este foarte important să ai prieteni atunci când ai nevoie. Dacă pompos îi spune asociație, în esență este o legătură mult mai puternică. Avem un țel care ne leagă și știm ceea ce ne dorim. Nu vreau ca femeile să fie egale cu bărbații. Dacă sunt mai bune, vreau să aibă ocazia să demonstreze că sunt mai bune. Nu trebuie să ne agățam de această egalitate decât dacă știm că suntem mai bune și ni se ridică niște ziduri. Noi ne-am propus să dărâmăm aceste ziduri cărămidă cu cărămidă. Eu zic că am reușit să adunăm o comunitate frumoasă de femei”, a explicat Eliza Ene Corbeanu, fondatoare.

Principalul scop al asociației este de a modela noua generație și de a contribui la formarea unei societăți egale și echitabile.

„Cea mai mare dorință a mea este ca femeile să nu mai facă compromisuri pentru a fi respectate, pentru a-și atinge potențialul. Îmi doresc ca femeile să nu-și mai frângă demnitatea și valorile. Toate femeile din Women for a Better Society au înțeles că asta ne dorim să facem pentru comunitate. Să construim o societate mai echitabilă și o lume mai bună. Trebuie să creăm niște tinere care să se ghideze după modele reale în viață. Asociația reprezintă pentru mine solidaritate. Putem să creăm o imagine frumoasă și de impact”, a explicat Ana Maria Pătru.

Noi programe pentru femei

În cadrul evenimentului, a fost prezentat un nou proiect al asociației. În decursul acestui an, Asociația și-a modificat și extins structura organizațională. Astfel, a fost înființat un centru de perfecționare denumit Institutul Women for a Better Society. Acest centru va pune în scenă cursuri de specializare pentru femeile din politică.

„Ne dorim să creăm oportunități pentru tinerele și doamnele pasionate de politică și administrație publică, fie că este vorba de un nivel central sau local. Chiar din luna ianuarie 2025, asociația și institutul vor lansa primul program denumit <Leadership Feminin în Politică și Administrație>. Acest program va fi structurat pe două nivele, fiecare având mai multe module”, a explicat Nicoleta Ionescu, fondator.

Cursurile vor fi susținute de femei care au atins succesul în aceste domenii. Astfel, cursantele vor fi pregătite pentru a înfrunta toate provocările ce vor apărea în parcursul lor și vor acumula cunoștințe diverse, de la management de criză la diplomație și până la mediere.

„Ne dorim să creăm, pe lângă cunoștințele necesare, și încrederea sau abilitățile pentru a putea accesa diferite funcții, atât în politică, cât și în administrație. Este greu în arena politică. Provocările viitorului sunt importante pentru noi, dinamica acestei lumi este importantă”, a adăugat Nicoleta Ionescu.

Toate detaliile despre aceste cursuri vor apărea pe site-ul asociației. Femeile care doresc să urmeze aceste cursuri vor trebui să realizeze o scrisoare de intenție, iar în urma selecției, vor trece printr-un interviu.

Emoție, memorie și atenție

Pe scena teatrului au urcat și invitați care au avut un cuvânt important de spus cu privire la problematica menționată. Profesor Dr. Alexandru Vladimir Ciurea, expert în neurochirurgie, a vorbit despre diferențele clare existente la nivelul creierului dintre femei și bărbați.

Acesta a explicat cum anumite zone ale creierului sunt mai dezvoltate la reprezentantele de sex feminin, lucru care duce la dezvoltarea unor abilități precum atenția, memoria, empatia, iubirea. Specialistul a evidențiat faptul că meseriile care întrecut aparțineau bărbaților, sunt acum dominate de femei.

„Anumite zone ale creierului femeii sunt mai dezvoltate decât la bărbați. La reprezentanții masculini este mai dezvoltată amigdala, zona de supraviețuire, de decizie, de putere, instinctul de vânător. La doamne, este hipocampul, zona de stocare de emoții, de memorie. După Revoluție, a fost o explozie de femei care au performat în activități dure: scafandri, conducători de vapor, generali și așa mai departe. Nu mai există o inegalitate de performanță între bărbați și femei. Un exemplu este faptul că 34% dintre neurochirurgii din România sunt femei, și acestea sunt foarte bune în meseria lor”, a declarat medicul Ciurea în cadrul evenimentului.

O inspirație pentru multe femei

Un alt invitat extrem de special al acestui eveniment a fost celebra Maia Morgenstern. Actrița a vorbit despre experiența sa de viață și cum a trebuit să se impună mai mult, să-și argumenteze părerile, totul pentru simplul fapt că este femeie.

Potrivit acesteia, meseria de actriță a apărut foarte târziu deoarece femeilor nu li se permitea să apară pe scene, să călătorească.

Motivele principale au fost multiple, de la cele sociale, la concepții greșite și până la interdicția pusă reprezentantelor de sex feminin de a-și face vocile auzite. Maia Morgenstern este o inspirație pentru multe femei și un exemplu al faptului că poți atinge performanțe în orice domeniu, indiferent de sex. Actrița a mai explicat că arta are rolul de a pune în scenă o oglindă a societății.

Dorința de a fi acceptată

„Am părul cărunt, deși aș fi putut să mă vopsesc. Sunt o fană a perucilor, dar mă păstrez așa pentru că o văd pe mama mea în oglindă și îmi mai alin dorul. Arăt bine pentru că am învățat să am încredere în ceea ce sunt. Nu e un dat și mă lupt cu mine cu blândețe, mă lupt cu propriile prejudecăți, primite, transferate, dobândite. Când eram mică, îmi era rușine să spun și cine sunt părinții mei, pentru că aveau nume neobișnuite. Am deprins o tehnică pentru a mă apăra, pentru a fenta, pentru a mă ascunde, pentru a disimula. De ce? Pentru că aș fi vrut să fiu acceptată. Cu timpul am înțeles faptul că pot să exist, să mă dezvolt, să merg pe un drum acumulând cunoștințe, înțelepciune, orizont, fără să mă despart de societate. Am învățat să construiesc munți, astfel încât să pot să rămân fidelă judecății mele de valoare, să pot livra, să pot comunica punctul meu de vedere. Mi-a luat foarte mult să învăț asta. A trebuit să umblu serios, să mă strădui a înțelege care sunt rădăcinile neîncrederii și ecoul opoziției și al derizoriului în care mă aruncă o situație sau alta pentru că sunt femeie, bătrână, etc. Este o situație destul de obositoare”, a povestit Maia Morgenstern pe scena dezbaterii.

Femeile în politică

În cadrul evenimentului, a fost invitată și Adriana Săftoiu, jurnalistă, scriitoare și fost consilier prezidențial. Aceasta a vorbit despre actuala situație a femeilor din politică. În Parlamentul României, 88 dintre cei 466 de membri sunt femei, reprezentând aproximativ 18,5% din total.

Accederea femeilor în politică la nivel internațional a crescut. Un exemplu în acest sens sunt țările nordice, unde 50% dintre oamenii care fac politică sunt femei.

„Avem un stereotip atunci când vorbim de femei în politică. România este pregătită să aibă o femeie președinte? Niciodată nu am auzit întrebarea: România este pregătită să aibă un bărbat președinte? Deci pentru o femeie este ceva uimitor. Să avem bărbați în politică se pare că este o normalitate. Eu consider că este un stereotip, dar trebuie să recunoaștem că față de 1990, faptul că în ultimii cinci ani am avut două femei care au ajuns la aproape de finală, este un semn bun, atât din partea partidelor care le permit femeilor să ajungă acolo, dar și din partea societății care încurajează acest demers, potrivit sondajelor. Nu suntem foarte departe de ceea ce ar trebui să fim. În 1990, erau trei femei în Parlamentul României, dar din 2007 lucrurile s-au schimbat. Intrarea noastră în Uniunea Europeană a schimbat mult lucrurile, fiind impuse cote de gen”, a precizat Adriana Săftoiu.

Concepții greșite ale societății

Potrivit jurnalistei, un prim motiv pentru care femeile nu sunt dorite sau acceptate în politică ține de concepția societății. Mai exact, aceea conform căreia o femeie nu poate ajunge la un nivel înalt fără a fi ajutată de cineva.