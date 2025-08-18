Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și inculpat în trei dosare penale deschise de atunci, s-a prezentat luni la Poliția Ilfov pentru verificările prevăzute de controlul judiciar impus de procurori.

”Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună”, a declarat el la ieșirea din sediul IPJ Ilfov, criticând autoritățile.

Această acuzație vine după ce fostul candidat la prezidențiale și-a început declarația menționând asigurările de sănătate ale călugărilor, care, potrivit lui Georgescu, ar fi fost reduse de noile măsuri guvernamentale.

”Am auzit că asigurările de sănătate ale monahilor au fost tăiate. Știți, monahii, în țara românească, se roagă zi și noapte pentru acest popor și acest guvern păgân îi pune la zid. Eu cred că viața politică în România deja este o minciună, un fariseism și o trădare. Nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună”, a spus acesta.

Afirmația lui Călin Georgescu privind „tăierile” asigurărilor de sănătate ale monahilor este infirmată chiar de reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române (BOR). Patriarhia Română a precizat, cu cinci zile în urmă, că monahii fără venituri, fie că aparțin Bisericii Ortodoxe Române sau altor culte recunoscute, „beneficiază de asistență medicală gratuită asemenea altor cetățeni fără venituri”. Aceștia vor continua să primească servicii medicale gratuite și după 1 septembrie 2025 – data la care se vor aplica modificările legii – la fel ca orice alt asigurat.

”Dacă în cazul asistaților sociali, dreptul la asigurare se acordă pe baza unui dosar depus la primărie, pentru personalul monahal, această procedură este realizată prin intermediul Secretariatului de Stat pentru Culte. Condiția esențială rămâne aceea de a nu realiza niciun fel de venituri”, a precizat Patriarhia Română.

Patriarhia sublinia, de asemenea, că monahii nu au voie să obțină venituri din activități economice, nici măcar ca PFA (persoană fizică autorizată), întrucât Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române „interzice clericilor și monahilor desfășurarea de activități economice”.

Conform articolului 1 din Legea 103/1992, care reglementează dreptul exclusiv al cultelor religioase de a produce obiecte de cult, „Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și veșmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului”.

Oficialii Patriarhiei au precizat că aceste activități nu sunt însă desfășurate de persoane fizice autorizate (PFA).

Conform noilor măsuri fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare, care abrogă și unele prevederi ale articolului 154 din Codul fiscal, anumite categorii nu mai sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pe lună. Printre acestea se numără persoanele care primesc indemnizații de șomaj, indemnizații pentru creșterea copilului, venit minim de incluziune (ajutor social), pensionarii cu venituri din pensii de peste 3.000 de lei, beneficiarii legilor speciale și personalul monahal.

Legea 227/2015 privind Codul fiscal stipula, la articolul 154, litera i), că sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% din venitul net „persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti”.

În cadrul modificărilor fiscal-bugetare adoptate recent de Guvernul Bolojan, litera i) a articolului 154 a fost abrogată.

Conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure, cetățeni români sau străini, precum și persoanelor fără locuință aflate în dificultate, care trăiesc în adăposturi improvizate.

Sunt beneficiari acele familii și persoane singure ale căror venituri lunare se situează sub nivelul Venitului Minim Garantat (VMG), stabilit prin ordonanță de urgență. Valoarea lunară a VMG este calculată raportat la Indicatorul Social de Referință (ISR), al cărui cuantum este stabilit prin lege.

În prezent, Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură este de 170 de lei. Ajutorul social se calculează ca diferența dintre nivelul VMG și veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure.

Odată cu noile modificări fiscale, persoanele care beneficiază de ajutor social de la stat vor trebui să depună la ANAF declarația unică pentru a obține statutul de asigurat.

Din veniturile nete declarate ca provenind din ajutorul social se va reține 10% pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS), menținându-le astfel dreptul la servicii medicale în sistemul public.

Analizând schimbările legislative ce vor intra în vigoare începând cu septembrie 2025, precum și precizările Patriarhiei, se constată că afirmațiile lui Călin Georgescu sunt neadevărate. Asigurările de sănătate ale monahilor nu au fost „tăiate”, așa cum susține acesta. Monahii continuă să beneficieze de asistență medicală gratuită în sistemul public, la fel ca orice persoană fără venituri.

Singura noutate începând cu luna septembrie 2025 este obligația ca persoanele fără venituri care primesc ajutor social să declare aceste venituri la ANAF, din care se va reține 10% pentru plata CASS.