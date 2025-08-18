Prin Poșta Română: Pensionarii care au optat pentru primirea pensiei în numerar vor beneficia de plata acesteia în perioada 1–15 septembrie 2025. Plata se face pe zile lucrătoare, ceea ce garantează că nu vor exista întârzieri.

Prin virament bancar: Cei care și-au ales contul bancar ca modalitate de încasare a pensiei vor primi banii în data de 11 septembrie 2025. Plățile se vor realiza prin intermediul băncilor partenere ale CNPP, astfel încât fondurile să fie disponibile la timp în conturile pensionarilor.

Ambele date, 1 și 11 septembrie, sunt alese astfel încât să fie zile lucrătoare, evitându-se întârzierile care ar putea apărea în weekend sau în zilele nelucrătoare.

Începând cu 1 august 2025, pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei lunar vor plăti o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea de pensie care depășește acest plafon. Această sumă este reținută automat la sursă, astfel încât pensionarii nu trebuie să efectueze niciun demers suplimentar pentru plata CASS.

Ce trebuie să știe pensionarii:

Plățile vor fi efectuate fără întârzieri, conform calendarului oficial.

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română trebuie să se prezinte pentru ridicarea banilor în intervalul 1–15 septembrie.

Pentru cei cu cont bancar, suma va fi virată automat în data de 11 septembrie, fără necesitatea de a face solicitări suplimentare la bancă.

CASS-ul de 10% pentru pensiile mai mari de 3.000 lei va fi reținut automat, fără alte formalități.

CNPP reamintește că orice schimbare în modalitatea de plată trebuie comunicată din timp instituției, pentru a evita erorile sau întârzierile în virarea pensiilor. În plus, autoritățile recomandă pensionarilor să verifice întotdeauna conturile sau corespondența de la Poșta Română pentru a fi siguri că nu există probleme la primirea banilor.

Pentru a evita eventualele neplăceri, pensionarii sunt sfătuiți să își verifice datele de contact și informațiile bancare sau poștale actualizate la CNPP. În cazul în care apar modificări de adresă, cont bancar sau alte detalii, este important ca acestea să fie comunicate din timp instituției pentru a nu întâmpina probleme la primirea pensiei. De asemenea, autoritățile recomandă păstrarea chitanțelor și confirmărilor de plată, ca dovadă în cazul unor erori sau discrepanțe.

Pensionarii pot fi liniștiți: pensiile pentru luna septembrie 2025 vor fi acordate la timp, fără întârzieri și fără complicații. Autoritățile se asigură că procesul de plată se desfășoară fără probleme și că fiecare beneficiar își primește drepturile financiare conform prevederilor legale.