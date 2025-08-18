Politicianul a fost întâmpinat de zeci de susținători care au scandat „Călin Georgescu președinte” și „Vă iubim, domnule președinte”. În fața instituției au fost montate garduri de protecție, iar jandarmii au supravegheat constant zona, a scris stiripesurse.ro.

După procedura de semnare, Georgescu a ieșit în fața oamenilor și a transmis un nou mesaj tranșant:

„Eu cred că viață politică în Romnaia deja este o minciună, un fariseism și o trădare. Nu mai trăiți în minciună! Ei mint, noi știm că ei mint, iar ei știu că noi știm că ei mint. Personal, refuz categoric să trăiesc în minciună.

Este timpul și se impune să avem responsabilitatea proprietății termenilor. Nu există să asistăm la o reforma structurală. Este un jaf instituțional-fiscal asupra poporului român, adică un jug fanariot. Nu există altceva. Nefondat, abuziv și opresiv total. Nu există soluții viabile”, a spus Georgescu.

În fața celor adunați la sediul IPJ Ilfov, Călin Georgescu a prezentat propria viziune pentru redresarea țării. El a pledat pentru taxe și impozite reduse care să sprijine antreprenorii români și gospodăriile țărănești, în timp ce marile corporații ar trebui să fie taxate mai sever pe cifra de afaceri. A insistat pe investiții productive, capabile să asigure dezvoltarea mediului privat și competitivitatea internațională. Totodată, a cerut protejarea educației, a pensionarilor și a tinerilor, precum și reducerea cheltuielilor militare dacă acestea nu servesc intereselor naționale.

„Soluții viabile sunt așa: taxe și impozite mici, pentru că țara să se dezvolte; să protejezi antreprenorul român, gospodărie țărănească, țăranul român. Asta înseamnă.

Taxe și impozite mari? Da, dar pe cifra de afaceri a marilor corporații. Să investești în proiecte productive, ai nevoie de mediul privat românesc să îl dezvolți și ai nevoie că țară să producă, să acoperi nevoile interne și să devi competitiv internațional.

Să protejezi educația, pensionarii, tineretul; să protejezi trecutul și viitoul, nu altcumva. Să ai o moneda sigură și satabila, evident. Să faci o reducere drastică a bugetului militar dacă el nu este pentru poporul tău. Dacă este pentru străini nu mă interesează.”

Călin Georgescu continuă să fie una dintre cele mai controversate figuri ale scenei politice, atrăgând atât critici dure, cât și un nucleu de susținători fideli, care îl însoțesc la fiecare apariție publică.