Gala CONAF Women In Economy, victorie pentru antreprenoare

Sala Ateneului Român s-a dovedit neîncăpătoare, la cel de-al șaselea eveniment emblematic pentru antreprenoriatul feminin și egalitatea de gen. Gala CONAF „Women in Economy – We dream, we can, we lead!”, a devenit deja o tradiție, iar în acest an a avut loc în premieră pentru o confederație patronală, sub înaltul patronaj al Parlamentului European și al Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Ecosistemul antreprenorial feminin a obținut o victorie importantă, odată cu anunțul prim-ministrului Marcel Ciolacu, făcut pe scenă, privind angajamentul ferm de a asigura că, în toate consultările cu reprezentanții mediului de afaceri, femeile vor fi reprezentate în proporție de 50%. Acest demers reprezintă o recunoaștere a succesului și eficienței demonstrate de femeile antreprenor, care contribuie semnificativ la economia românească și care, conform studiilor, generează profituri mai mari procentual decât colegii lor bărbați.

Prin acest angajament, prim-ministrul subliniază importanța egalității și a dreptului la o reprezentare echitabilă, oferind antreprenoarelor o platformă egală de exprimare și de luare a deciziilor în cadrul dialogului social care va modela viitorul mediului de afaceri. Este un pas semnificativ către un mediu de afaceri mai incluziv și mai echitabil, care recunoaște contribuția fiecărui membru al societății.

Un eveniment de amploare precum Gala Women In Economy generează o undă de impact profundă și întărește valorile echității, diversității și recunoașterii succesului antreprenoarelor în societate. Printre cei peste 1.000 de invitați – oficiali, diplomați, manageri și antreprenori – care au luat parte la evenimentul desfășurat pe scena Ateneului Român, s-au numărat personalități de marcă precum:

Consilierul prezidențial, domnul Cosmin Marinescu, care a transmis mesajul Președintelui României, E.S. domnul Klaus Werner IOHANNIS, pentru întregul mediu de business;

Președinta Republicii Moldova, E.S. doamna Maia SANDU;

Președintele Senatului României, domnul Nicolae Ionel CIUCĂ;

Prim-ministrul României, domnul Marcel CIOLACU;

Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, E.S. doamna Ramona CHIRIAC;

Ministrul Culturii, doamna Raluca TURCAN; Ministrul Afacerilor Externe, doamna Luminița Teodora ODOBESCU;

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, domnul Adrian-Ioan VEȘTEA;

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, domnul Bogdan IVAN;

Ambasadorul SUA în România, E.S. doamna Kathleen KAVALEC.

De asemenea, printre cei prezenți s-au numărat și o serie de oficiali, inclusiv șeful Cancelariei Prim-ministrului, domnul Mihai GHIGIU; ambasadorul Croației, E.S. doamna Marija KAPITANOVIĆ; ambasadorul Republicii Elene, E.S. doamna Evangelia GRAMMATIKA; ambasadorul Republicii Moldova, E.S. domnul Victor CHIRILĂ; ambasadorul Regatului Spaniei în România și Republica Moldova, E.S. domnul José Antonio Hernández PEREZ-SOLORZANO; ambasadorul Turciei, E.S. domnul Özgür Kıvanç ALTAN; ambasadorul Austriei, E.S. doamna Margit BRUCK-FRIEDRICH, precum și Deputy Head of Mission of Estonia, doamna Kersti KIRS.

În timpul ceremoniei de premiere, au fost decernate și două premii speciale

Cortina Ateneului Român s-a deschis în cadrul Galei „Women In Economy – We dream, we can, we lead!” pentru a aduce în prim-plan zece femei remarcabile, care și-au depășit limitele propriilor ambiții, au transformat obstacolele în lecții de viață și au excelat în diverse domenii cheie ale societății. În timpul ceremoniei de premiere, au fost decernate și două premii speciale.

„În diversitatea ei, Confederația a dezvoltat reziliență și perseverență, nu numai pentru a răspunde provocărilor, dar și pentru a proteja valorile comune. Există momente existențiale când oamenii, în diversitatea lor, se strâng pentru că trebuie să facă față și să învingă provocări și amenințări. Cel mai mare eveniment al anului dedicat antreprenoriatului feminin a marcat un important succes al conceptului de incluziune, a cărui materializare societatea românească o cere prin vocea CONAF, de peste 8 ani. Recunoașterea la cel mai înalt nivel al contribuției și performanței feminine ca parte fundamentală a economiei, în discursul prim-ministrului, domnul Marcel Ciolacu, odată cu invitația oficială la masa dialogului social, are pentru CONAF putere de lege. Incluziunea ca instrument de plusvaloare atât la nivel european, dar și local, reprezentativitatea feminină, un nou model de gândire și management, sunt nevoi ale unei sincronicități pe care România o dorește la nivelul întregii societăți. Patronajul celor două instituții fundamentale pentru construcția europeană, Parlamentul European și Reprezentanța Comisiei Europene, plasează un cap de pod spre un viitor sustenabil și am sentimentul împlinirii unui scop pe care l-am subscris fiecărui proiect al confederației.

Într-un an cu puternice valențe electorale, România are nevoie de stabilitate, și reunirea pe aceeași scenă a Președintelui Republicii Moldova, E.S. doamna Maia Sandu, a Președintelui Senatului României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, a prim-ministrului României, domnul Marcel Ciolacu, a consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, a Șefei Reprezentanței Comisiei Europene în România, E.S. doamna Ramona Chiriac, a Ambasadorului SUA în România, E.S. doamna Kathleen Kavalec și a celorlalți miniștri direct implicați, demonstrează congruența valorilor europene. Mulțumesc tuturor celor care au răspuns chemării CONAF, pentru că, așa cum a spus Președintelui Senatului României, domnul Nicolae Ionel Ciucă, o economie se dezvoltă doar prin oameni care au curaj și putere de sacrificiu. Nevoia de recunoaștere și recunoștință, manifestată prin ceremonia de premiere a personalităților care au strălucit pe podiumul Ateneului este un gest simbolic nu doar că îmbrățișează principiile noastre colective, dar reafirmă și angajamentul nostru neîntrerupt de a salvgarda și promova valori comune precum unitatea, curajul și incluziunea”, a declarat președintele CONAF, Cristina Chiriac.

Președintele României, mesaj special

Președintele României, E.S. domnul Klaus IOHANNIS, a transmis un mesaj de susținere prin Consilierul Prezidențial – Departamentul Politici Economice și Sociale, domnul Cosmin MARINESCU:

„CONAF susține consecvent și puternic un ecosistem antreprenorial care promovează diversitatea, inovația și dezvoltarea sustenabilă. Anul acesta, la cea de-a VI-a gală „Women in Economy”, suntem martorii unui dialog activ și onest între sectorul privat și autoritățile publice, pentru schimbări pozitive în viața românilor. Cu fiecare inițiativă, v-ați propus binele comun și progresul colectiv. Pactul pentru Muncă, proiect emblematic al CONAF, este un răspuns la provocările pieței muncii. Pactul pentru Educație Antreprenorială, în parteneriat cu Ministerul Educației, este o pledoarie pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor, în linie cu provocările viitorului. Sunteți parte a comunității WEgate, o platformă a Comisiei Europene dedicată femeilor antreprenor. Mediul asociativ este poarta de intrare în mediul economic, iar acest demers susține activitatea femeilor de afaceri la nivel internațional. Anul 2023 a consemnat performanțe importante în mediul de afaceri, în special pentru antreprenoriatul feminin: fonduri de investiții nou create, competiții în favoarea inovației și o comunitate în plin avânt. Femeile din România au devenit lideri în Europa în startup-uri cu potențial ridicat, reprezentând jumătate din totalul întreprinzătorilor români activi pe piețele internaționale, așa cum evidențiază raportul Global Entrepreneurship Monitor.”

Președintele Klaus IOHANNIS a remarcat prezența unui număr tot mai mare de femei în mediul de afaceri, în mediul academic, în artă sau în diverse domenii, în care „ele se disting prin performanțele admirabile, obținute prin muncă, voință și tenacitate.”

„România a făcut progrese semnificative în promovarea egalității de gen și în susținerea participării active a femeilor la cele mai înalte niveluri de reprezentare profesională. Conform raportului Băncii Mondiale din 2023, România se află în fruntea țărilor europene în ceea ce privește accesul femeilor la mediul de afaceri, cu un scor de peste 90 de puncte din 100. În prezent, suntem recunoscuți ca una dintre țările cu cele mai mici discrepanțe salariale între bărbați și femei, un fapt care întărește stimulentele profesionale în economia noastră”, a mai transmis Klaus IOHANNIS, Președintele României.

Președintele Republicii Moldova, mesaj special

Participarea la eveniment, în premieră la invitația reprezentantelor antreprenoriatului feminin, a Președintelui Republicii Moldova, E.S. doamna Maia SANDU, a adus în prim-plan realizările sale impresionante pe scena politică și socială, viziunea sa progresistă asupra economiei incluzive, și a subliniat importanța unui mediu de afaceri care valorizează și promovează diversitatea și egalitatea.

Maia SANDU a remarcat curajul antreprenoarelor de a se lansa și performa în afaceri:

„Pe doamnele care vor fi onorate astăzi, dar și pe cele 90 laureate ale galelor precedente le definește în primul rând o calitate de care avem nevoie în aceste vreme tulburi pe care le trăim – curajul! Mă refer aici nu doar la curajul de a se lansa în afaceri, ci mai ales la curajul de a crede și de a rămâne fidele propriilor năzuințe, un curaj dublat de multă muncă. Pe ambele maluri ale Prutului avem nevoie de cât mai multe asemenea exemple de rezistență, de femei care să își asume rolul de lider, în toate domeniile de activitate, fie în societatea civilă, mediul academic și, mai ales, în politică. Nu îmi stă în fire să vorbesc despre mine sau despre parcursul meu, însă experiența mea politică mi-a arătat câtă putere și dăruire au femeile și cred cu tărie că este necesar ca tot mai multe femei să găsească curajul de a intra în politică și de a contribui la binele comun.”

Maia SANDU a mai spus că implicarea femeilor nu reprezintă doar un „act de echitate socială”, ci și un act de asumare a independenței. Ea a adăugat că este „mândră” de toate femeile din Republica Moldova care au avut curaj să își asume independența deciziilor.