Gala CONAF Women in Economy 2025 – singura inițiativă din România care primește Înaltul Patronaj al Parlamentului European, pentru al doilea an consecutiv

București, 4 martie 2025 – Într-un moment definitoriu pentru antreprenoriatul feminin din România și Europa, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA) și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA) aduc în prim-plan excelența, viziunea și puterea transformatoare a femeilor în cadrul Galei CONAF Women In Economy (ediția a VII a). Evenimentul, devenit reper național și european pentru celebrarea contribuțiilor esențiale ale femeilor în economie și societate, va avea loc marți, 05 martie 2025, la ora 18:00, la Ateneul Român, București. Pentru al doilea an consecutiv, Gala ,,Women in Economy se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Parlamentului European și, în premieră, sub Patronajul Ministerului Afacerilor Externe – o recunoaștere a impactului pe care CONAF îl are în dezvoltarea mediului economic și consolidarea poziției antreprenorilor români pe scena europeană.