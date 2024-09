Performanța, inovația, responsabilitatea socială și leadershipul, premiate la cea de-a treia ediție a Galei Excelența în Business

Gala Excelența în Business 2024, eveniment de referință în peisajul antreprenorial, a adus împreună lideri de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice, companii de stat, membri ai guvernului și mediului academic, creând o platformă unică de dialog, colaborare și recunoaștere a excelenței în afaceri. Evenimentul a fost organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA și găzduit de Guvernul României.

În deschiderea evenimentului, Andreea Negru, președinta PEFA, a declarat:

„Suntem la a treia Gală a Excelenței în Business, un concept nou în acest an pentru că alături de mediul privat am adus în atenția publică instituții ale statului și companii naționale care dovedesc că pot face performanță în condiții favorabile sau mai puțin favorabile în funcție de domeniul de activitate. Suntem împreună pentru a aplauda performanța, pentru a conștientiza faptul că doar astfel putem contribui la dezvoltarea economică durabilă și sustenabilă. Gala Excelența în Business 2024 reprezintă o platformă de recunoaștere a realizărilor extraordinare din economia românească.”

La rândul sau, prim-vicepreședinta PEFA, Lorena Stoian, a susținut :

„Este un moment în care celebrăm nu doar succesul economic, ci și valorile fundamentale care stau la baza antreprenoriatului modern: inovația, responsabilitatea socială și leadershipul. Suntem onorați de sprijinul pe care îl primim din partea Guvernului României și de prezența unor lideri de seamă din economie și administrație, care împărtăşesc cu noi angajamentul pentru dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri.”

Victoria Stoiciu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, a spus:

„Evenimentul de astăzi consemnează inclusiv responsabilitatea socială a mediului de afaceri. Cred că rolul unei companii nu este doar generarea profitului, ci și responsabilitatea față de o comunitate, față de membrii societății în care activează.”

La rândul său, Mircea Abrudean, Secretarul General al Guvernului a amintit că leadershipul în afaceri este foarte important, deoarece avem nevoie de modele de business, așa cum avem nevoie și de modele în zona publică, modele care să ne încurajeze să mergem mai departe. Mircea Abrudean a adăugat:

„Avem nevoie și de inovație, de capacitatea de a răspunde schimbărilor globale și de aceea reafirm angajamentul Guvernului pentru sprijinirea mediului de afaceri, pentru crearea unui cadru economic stabil și predictibil, care să stimuleze investițiile, inovarea și antreprenoriatul. Ne dorim să consolidăm parteneriatul dintre sectorul public și cel privat, pentru a construi un mediu propice dezvoltării.”

Florin Jianu, reprezentant de marca al mediului de afaceri, a arătat:

„Patronatul European al Femeilor de Afaceri nu coboară deloc standardul, deoarece conducerea acestui patronat și-a propus ca evenimentele și tot ceea ce face să plece de la Palatul Victoria în sus, mai ales că a ajuns să reprezinte peste 30.000 de angajați in mai puțin de 9 luni de la înființare. PEFA crește în mod organic, sănătos, se preocupă de excelența în afaceri și gala de astăzi este o încununare a activității depuse. (…) Am văzut că în România firmele care sunt listate la bursă și sunt conduse de femei sunt peste media europeană, ceea ce e un lucru grozav. Cred că trebuie să începem să ne comportăm ca o țară dezvoltată din punct de vedere economic, dar și social, în tot ceea ce facem, să scoatem în față modelele de excelență.”

Gala Excelența în Business este mai mult decât un eveniment de celebrare, este un motor de schimbare și inovație care conectează sectoare vitale ale economiei și societății, contribuind activ la dezvoltarea unui mediu de afaceri prosper și la consolidarea relațiilor dintre sectorul privat, public și academic.

Pentru ca PEFA susține educația, Gala Excelenta in Business a debutat cu un moment dedicat tinerilor care au făcut performante internaționale, obținând medalii de aur la matematica, la Olimpiada Internațională de Meserii de la Lyon si la Global Innovation Challenge and Rapid Prototyping de la New York.

Festivitatea de premiere a continuat cu premii de excelenta pentru reprezentanții unor companii private- Internațional Alexander, CANCOM, Austrotherm Romania, SMS Ticketing, Safety Broker de Asigurare, companii nationale- Transelectrica, Hidroelectrica, Plafar,Transgaz, Electrica, Poșta Română, SALROM, dar și ai unor instituții publice cum ar fi Banca Națională a României, Autoritate pentru Supraveghere Financiară, ANRE, Exim Banca Românească, Institutul National de Statistică, Oficiul National pentru Jocuri de Noroc si Asociatia Română a Apei.

Evenimentul organizat de PEFA a adus împreună lideri de succes și antreprenori care demonstrează că excelența și inovația în afaceri sunt pilonii dezvoltării economice.

