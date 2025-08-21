UPDATE

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) urmărește cu mare atenție discuțiile despre proiectul de modificare a legii pensiilor și avertizează că acestea ar însemna un pas înapoi pentru statutul magistraților.

Instanța Supremă critică faptul că, sub pretextul reformei, salariile și pensiile judecătorilor sunt aduse mereu în atenția publicului de către guvern, prin legi, declarații și apariții în presă, fiind prezentate ca „privilegii”. ÎCCJ spune că atunci când guvernul vorbește despre „tăierea privilegiilor”, de fapt slăbește intenționat statutul judecătorilor.

„Nu se taie un avantaj, ci se taie din independența justiției și din echilibrul democrației.”

Potrivit ÎCCJ, reducerea acestor garanții îi poate demotiva pe magistrații actuali, face profesia mai puțin atractivă pentru cei care ar vrea să devină judecători și, în final, slăbi statul de drept. Curtea respinge ferm ideea că independența judecătorilor ar fi un privilegiu și subliniază că ea este o garanție esențială pentru fiecare cetățean și pentru funcționarea corectă a democrației.

ÎCCJ susține poziția Consiliului Superior al Magistraturii și își reafirmă disponibilitatea de a purta un dialog cu celelalte puteri ale statului.

Totodată, CSM a decis convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor pe 26 și 27 august, pentru a analiza proiectul de lege al Guvernului privind pensiile de serviciu și pentru a formula un punct de vedere unitar asupra măsurilor ce vizează statutul magistraților.

CSM a atras atenția asupra unei „atmosfere ostile” create în mod deliberat la adresa corpului magistraților. Consiliul susține că atât declarațiile liderilor politici din coaliția de guvernare, cât și campaniile din spațiul mediatic contribuie la consolidarea unei percepții negative, care afectează grav credibilitatea sistemului de justiție.

În opinia instituției, această campanie are rolul de a distrage atenția publicului de la cauzele reale ale problemelor economice, aruncând întreaga responsabilitate asupra instanțelor și parchetelor. CSM avertizează că această retorică riscă să demoralizeze profesioniștii din sistem și să descurajeze noile generații să urmeze o carieră în magistratură.

Unul dintre subiectele care au inflamat tensiunile este proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, promovat de Guvernul Bolojan. CSM acuză Executivul că a promovat aceste schimbări fără un dialog real cu autoritatea judecătorească și fără a ține cont de deciziile Curții Constituționale sau ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Consiliul susține că reforma pensiilor de serviciu a fost deja realizată prin Legea nr. 282/2023, iar noul proiect este văzut ca o manifestare a unei atitudini de forță a Guvernului, incompatibilă cu principiile democratice și asemănătoare practicilor autocratice, conform Stiripesurse.

În viziunea CSM, aceste măsuri nu sunt doar o problemă salarială, ci o amenințare directă la adresa independenței justiției. Prin încercarea de a impune unilateral modificări asupra statutului magistraților, Guvernul ar încălca principiul separației puterilor în stat și ar afecta în mod direct drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

CSM avertizează că, dacă justiția va fi percepută ca un instrument controlat politic, România riscă să-și compromită parcursul democratic și să transforme independența instanțelor într-o simplă iluzie.

Ca reacție la această situație, Consiliul a decis convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor în toate instanțele și parchetele din țară, pe 26 și 27 august. Aceste întâlniri vor avea rolul de a stabili o poziție comună cu privire la modificările legislative și de a identifica modalitățile prin care să fie apărat statutul profesional al magistraților.

Pe fondul acestor tensiuni, în magistratură se discută tot mai intens despre posibilitatea declanșării unui protest de amploare, care ar putea afecta serios funcționarea instanțelor și a parchetelor.