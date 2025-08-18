Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că aderarea la UE este văzută ca parte a garanțiilor de securitate și că atât America, cât și Putin văd lucrurile în același fel. El a menționat că au discutat despre negocierile de aderare la UE și că nu ar trebui să existe nicio divizare între Ucraina și Republica Moldova, pentru că o astfel de separare ar fi o mișcare greșită.

Zelenski a explicat că dacă ar apărea această divizare, ar arăta că Europa nu are o poziție unită și puternică față de Ucraina, iar mulți în Europa consideră că acest lucru ar înrăutăți situația.

„Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd acest lucru la fel. Așadar, am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova – asta ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă. Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile”, a scris președintele Ucrainei pe contul său de X (Twitter).

Recent, președintele Maia Sandu a spus că aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la UE se face pe baza meritelor. Ea a explicat că ambele țări au îndeplinit condițiile pentru următorul pas, dar Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina.

Sandu a precizat că nu există nicio regulă care să spună că țările trebuie să meargă exact în același ritm și că, din punct de vedere tehnic, Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite. Problema este politică: un stat membru al UE nu este de acord să susțină deschiderea negocierilor pentru Ucraina.

Din acest motiv, Republica Moldova nu poate trece la etapa următoare nu pentru că nu ar fi pregătită, ci din cauza situației politice, care trebuie rezolvată de Uniunea Europeană. Ea și-a exprimat speranța că soluția va fi găsită curând și a subliniat că țara sa este pregătită pentru următorii pași.

De asemenea, președintele a menționat că micile întârzieri sunt din cauza unor aspecte politice și că, deși așteaptă rezolvarea, Republica Moldova deja lucrează la pașii următori, pentru a putea avansa rapid atunci când procedura formală se va încheia. Ea a spus că totul depinde de pregătirea tehnică a țării și de sprijinul politic pentru acest proces.