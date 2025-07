Relația dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov a fost privită cu scepticism încă de la început, din cauza diferenței de vârstă de 13 ani și a problemelor legale ale fostului ministru al Turismului. Cu toate acestea, cuplul a dovedit că poate forma o familie unită.

Potrivit publicației Viva, Adrian Alexandrov a preluat rolul de tată singur în perioada de trei ani în care Elena Udrea s-a aflat în închisoare, gestionând cu responsabilitate viața de familie în absența acesteia.

Alexandrov, fost model, i-a rămas alături Elenei Udrea în ciuda tuturor dificultăților legale cu care aceasta s-a confruntat. A fost prezent inclusiv în perioada exilului lor în Costa Rica, unde s-a născut fiica lor, Eva Maria, demonstrând loialitate și sprijin constant în momentele cele mai dificile.

Acesta a preluat responsabilitatea creșterii fiicei lor în perioada în care Elena Udrea s-a aflat în detenție. Într-un interviu recent, fostul model a vorbit despre greutățile și sacrificiile pe care le-a făcut după arestarea partenerei sale, descriind o perioadă marcată de provocări constante.

Deși aceasta era deja o figură publică bine cunoscută, detalii despre viața lui Alexandrov au început să apară în spațiul public abia după oficializarea relației lor. El a mărturisit că a cunoscut-o în 2015, însă, inițial, nu a avut curajul să îi vorbească, ezitând să o abordeze.

Invitat în podcastul lui Bursucu’, partenerul de viață al Elenei Udrea a dezvăluit că i-a rămas fidel acesteia, însă a părut nedumerit asupra a ce înseamnă mai exact a cădea în ispită.

„Dacă am căzut în ispită în toată perioada asta? Dacă poți defini ce înseamnă ai căzut în ispită…”, a spus el în podcastul lui Bursucu’.

Deși prima întâlnire dintre Elena Udrea și Adrian Alexandrov a avut loc în 2015, fostul model a recunoscut că nu a avut curajul să inițieze o conversație. Ulterior, drumurile lor s-au intersectat din nou, de această dată la o sală de fitness frecventată constant de fostul ministru al Turismului. Cu toate acestea, nici în acel context nu a existat o interacțiune directă între cei doi.

Abia în anul 2016, într-un restaurant, Adrian Alexandrov a considerat că a sosit momentul potrivit pentru a iniția o conversație cu Elena Udrea. Fostul politician i-a dat de înțeles că îl remarcase anterior la sala de fitness, iar acest schimb de priviri s-a transformat într-un pas concret: el i-a oferit o carte de vizită.

Ulterior, Elena Udrea a fost cea care a trimis primul mesaj. De la acel punct, relația lor a evoluat rapid, iar împreună au reușit să clădească o familie unită.

„Vorbeam amândoi la persoana a doua și a spus o chestie cu care mi-a atras atenția: «Nu te-am mai văzut la sală» și am spus că nu mai vin, pentru că nu am permis o perioadă (…) Nu aveam nicio carte de vizită la mine, m-am scuzat, dar aveam biroul foarte aproape (…) La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a spus Adrian Alexandrov.