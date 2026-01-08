Carabinierii din Veneția au reținut un agent al poliției locale, suspectat că l-ar fi ucis pe tânărul moldovean de 25 de ani, Sergiu Țărnă, găsit mort cu o rană la tâmplă pe 31 decembrie pe un teren agricol din Malcontenta di Mira.

Ancheta privind acest caz a fost închisă temporar, iar autoritățile italiene continuă să analizeze probele și imaginile video pentru a stabili implicarea altor persoane.

Conform declarațiilor oferite de procurorul adjunct al Veneției, Stefano Ancillotto, crima a fost calificată drept execuție.

Tânărul din Republica Moldova ar fi fost împușcat de aproape, fără nicio șansă de a se apăra, iar anchetatorii consideră că cel puțin o altă persoană ar fi fost implicată, identificată parțial în înregistrările video. Autoritățile investighează acum cine a mai participat la omor.

„Cu siguranță, datorită modului în care s-a desfășurat, a fost o execuție. Focul a fost tras de aproape și tânărul de 25 de ani nu a avut nicio șansă, a murit pe loc”, a explicat Ancillotto.

Crima s-a petrecut în noaptea de 30 spre 31 decembrie, iar trupul victimei a fost descoperit la aproximativ 12 ore distanță de un fotograf amator, aflat în zonă pentru a surprinde fauna locală.

Sergiu Țărnă își încheiase tura de barman la barul Dalla Moretta din Mestre și, după ce a băut o bere cu un coleg, a primit un apel telefonic. Imaginile de supraveghere arată că acesta s-a urcat într-o mașină cu motorul pornit, însoțit de cel puțin doi bărbați, fără a prezenta urme de luptă sau semne că ar fi fost constrâns.

După crimă, suspectul, angajat al poliției locale, a fugit în Spania, făcând opriri în Tenerife și Madrid, înainte de a reveni în Italia pe 5 ianuarie, unde tatăl său l-a întâmpinat la aeroport, scrie Il Gazzettino. Ulterior, bărbatul a fost găsit de carabinieri la domiciliul său din Malcontenta. Arma folosită în crimă și pistolul de serviciu al suspectului nu au fost încă recuperate.

„Ucigașul lui Sergiu Țărnă a fugit imediat după crimă în străinătate, dar s-a întors în Italia, la Veneția, în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie”, a declarat pentru Il Gazzettino comandantul provincial al carabinierilor din Veneția, Marco Aquilio.

Anchetatorii iau în considerare mai multe ipoteze privind mobilul crimei, inclusiv implicarea victimei în trafic de droguri sau datorii neplătite către dealeri, deși Sergiu Țărnă nu avea antecedente penale.

Totuși, numele său figura în evidențele Prefecturii ca potențial consumator de substanțe. Prietenii și cunoscuții barmanului au declarat că autoritățile urmau să-l ridice în perioada imediat următoare, semn că tânărul era deja sub supraveghere.

Ultimul loc de muncă al victimei a fost barul Esquina De Luxe, unde lucra de câteva săptămâni după o perioadă de inactivitate.

În trecut, acesta ar fi intrat în contact cu traficanți și consumatori de droguri din zona Mestre și centrul Veneției, iar neplata unor datorii către grupuri formate în principal din cetățeni albanezi ar putea fi legată de atacul mortal.