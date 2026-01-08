Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție bilaterală cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja evenimentului de la Nicosia dedicat lansării Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul întrevederii, șefa statului a reiterat sprijinul Chișinăului pentru Kiev și angajamentul de a continua colaborarea strânsă.

Potrivit Maiei Sandu, discuțiile s-au concentrat pe teme cheie pentru regiune, de la securitate, la eforturile diplomatice pentru consolidarea păcii pe continent și procesele de integrare europeană.

„Am avut, la Nicosia, o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski. Am discutat despre securitatea regională, eforturile internaționale de restabilire a unei păci durabile în Europa, integrarea europeană și agenda noastră bilaterală. Moldova este alături de Ucraina și vom continua să colaborăm îndeaproape”, a scris Maia Sandu, pe platforma X.

La scurt timp după întâlnire, și Volodimir Zelenski a transmis un mesaj public în care a subliniat importanța coordonării celor două state pe parcursul european.

„Calea comună a Ucrainei și Moldovei către aderarea la Uniunea Europeană trebuie coordonată. Lucrăm îndeaproape la această chestiune, iar astăzi am discutat-o cu președintele Maia Sandu, concentrându-ne în principal pe deschiderea simultană a primelor grupuri de negocieri”, a menționat liderul de la Kiev.

Evenimentul la care au participat cei doi oficiali a marcat lansarea formală a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Ceremonia, desfășurată miercuri, 7 ianuarie, a fost găzduită de președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, și a reunit personalități europene de rang înalt, inclusiv António Costa, președintele Consiliului European, și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit marți despre principalele decizii și angajamente stabilite în cadrul reuniunii Coaliției de Voință desfășurate la Paris, la care au participat țările care sprijină Ucraina. Discuțiile au vizat arhitectura de securitate care ar urma să fie activată după o eventuală încetare a focului cu Federația Rusă, iar liderii prezenți au analizat tipurile de garanții ce pot fi oferite Kievului.

Șeful statului a precizat că România nu va trata rezultatul acestor discuții ca pe o simplă declarație politică, ci ca pe un angajament formal, motiv pentru care documentul va fi supus ratificării Parlamentului.

Totodată, președintele a pus accent pe rolul Statelor Unite în monitorizarea și garantarea păcii, pe contribuția militară și diplomatică a României la securitatea regională – inclusiv în zona Mării Negre – și pe poziția clară a Bucureștiului în privința sprijinului acordat Ucrainei.

Pe lângă temele externe, Nicușor Dan a abordat în conferință și subiecte interne majore, precum situația de la Curtea Constituțională, politicile fiscale, numirile în instituții strategice și nevoia unor direcții economice și instituționale clare pentru România, în contextul transformărilor europene.

În ceea ce privește contribuțiile financiare ale statelor membre, președintele a explicat nivelul implicării României:

„Totalul contribuţiilor este undeva la 5 milioane de euro. Noi suntem undeva la 1%, proporţional cu ponderea noastră din PIB în această Coaliţie”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a punctat însă că banii alocați în cadrul Coaliției de Voință nu reprezintă elementul central al sprijinului pentru Ucraina, ci trebuie văzuți în contextul deciziilor adoptate la nivel european.