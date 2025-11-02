Valeriu Chiveri, noul vicepremier responsabil de reintegrarea Republicii Moldova, a explicat că abordarea autorităților de la Chișinău față de regiunea transnistreană se bazează pe consolidarea securității și integrarea treptată a structurilor administrative, economice și sociale în spațiul constituțional al țării.

„Planul nostru este simplu: menținem securitatea și pacea în regiune pentru a putea lucra și aduce gradual spațiile politic, economic, financiar, de sănătate, educațional și informațional în spațiile Republicii Moldova. Lucrul acesta se face deja, nu am venit pe un teren gol, colegii mei au lucrat foarte bine înainte de preluarea mandatului. Principalul lucru este să menținem pacea și securitatea, iar dacă vom reuși acest lucru, vom putea avansa și pe alte domenii de apropiere a celor două maluri”, a declarat Chiveri.

Oficialul a recunoscut că situația din regiune este complicată de contextul geopolitic actual, mai ales de războiul din Ucraina, care a influențat profund securitatea întregii regiuni.

Întrebat dacă reintegrarea trebuie realizată înainte de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, Chiveri a oferit o poziție pragmatică:

„Nu știu cine v-a spus că reintegrarea trebuie să fie făcută până la integrare, dar sunt mai multe scenarii. Ar fi ideal ca Republica Moldova să fie pregătită pentru integrarea europeană reușind să integreze întreaga țară. Dacă lucrul acesta nu se va reuși, nu cred că va fi un impediment major în procesul nostru de integrare. Vom lucra în paralel, evident, pentru a aduce cele două maluri mai aproape.”

Declarațiile vicepremierului confirmă scenariul discutat deja de autorități, potrivit căruia Chișinăul ar putea adera la Uniune în doi pași — cu integrarea Transnistriei într-o etapă ulterioară, dacă situația de securitate o impune.

Chiveri a atras atenția că procesul de reintegrare va necesita resurse financiare semnificative. Chișinăul, spune el, nu dispune în prezent de capacitatea bugetară necesară pentru a egala nivelul de trai din regiune.

„Aceste calcule se fac în prezent și, evident, fără sprijinul partenerilor noștri din Uniunea Europeană o reintegrare sustenabilă și durabilă va fi imposibil de realizat. Nu vă pot spune care sunt costurile exacte, dar pentru a egala cel puțin pensiile și alocațiile sociale, trebuie să facem o analiză atentă și profundă a situației din regiune”, a explicat oficialul.

Experții în economie estimează că reintegrarea completă ar putea costa Chișinăul echivalentul a mai multe miliarde de euro, sumă imposibil de suportat fără contribuția Uniunii Europene sau a altor parteneri internaționali.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în septembrie că există două variante luate în calcul privind aderarea țării la Uniunea Europeană: una completă, cu țara reîntregită, și o alta etapizată.