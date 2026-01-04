Anchetatorii italieni tratează dosarul ca un posibil caz de omor, încercând să stabilească ultimele deplasări ale tânărului din Republica Moldova.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul, în vârstă de 25 de ani, fusese găsit fără viață pe un teren agricol din localitatea Malcontenta di Mira, în provincia Veneția, prezentând o rană gravă la nivelul tâmplei stângi.

Conform publicației Il Gazzettino, tânărul era cunoscut de colegii săi din Italia sub numele de „Sergio” și se angajase de aproximativ o săptămână la barul Esquina, situat în centrul orașului Mestre. Acesta își căuta activ un loc de muncă stabil, iar veniturile obținute erau importante pentru situația sa financiară din acel moment.

Un coleg de serviciu, Stefano, în vârstă de 27 de ani, a declarat că l-a văzut pentru ultima dată în viață marți, 30 decembrie 2025. Relația dintre cei doi era una strict profesională, dar apropiată, context în care au petrecut timp împreună și în afara programului de lucru.

„Îl strigam cu toții Sergio, un băiat liniștit și rezervat… Era un barman bun, știa să facă foarte multe cocktailuri, așa că l-am prezentat patronului meu, care l-a luat în probă”, a relatat colegul său, oferind detalii despre integrarea rapidă a tânărului în colectiv.

După încheierea turei, în jurul orei 20:30, cei doi ar fi mers să bea o bere la Sushi Rondina. Ulterior, fiecare a plecat pe drumul său, Sergiu îndreptându-se spre zona din care obișnuia să ia autobuzul 7 pentru a ajunge acasă, în cartierul Chirignago.

În orele care au urmat despărțirii de colegul său, tânărul moldovean a murit, potrivit primelor concluzii ale autopsiei. Medicii legiști au estimat că decesul ar fi survenit în jurul orei 22:00 din seara zilei de 30 decembrie, la aproximativ o oră și jumătate după ce acesta a plecat de la serviciu.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit abia a doua zi dimineață, la aproximativ 12 ore după momentul estimat al morții. Descoperirea a fost făcută de un trecător care se afla în zonă pentru a fotografia păsări, într-un perimetru de câmp situat în apropierea unui canal.

În momentul găsirii, tânărul purta aceleași haine cu care venise la muncă, respectiv un sacou negru și o cravată. Colegii săi au explicat că, deși în local se lucra de obicei în tricouri, Sergiu prefera să se îmbrace elegant, chiar și atunci când acest lucru nu era obligatoriu.

Absența sa din zilele următoare a atras rapid atenția celor din jur. Pe 31 decembrie 2025, acesta nu s-a prezentat la localul unde își luase angajamentul să ajute la cina de Revelion, iar joi, 1 ianuarie 2026, nu a mai ajuns nici la tura de deschidere de la barul Esquina.

Dincolo de reacțiile colegilor și cunoscuților, ancheta autorităților italiene s-a concentrat și asupra unor posibile conflicte legate de mediul drogurilor. Procuratura din Veneția coordonează dosarul de omor, iar carabinierii analizează inclusiv ipoteza unei „reglări de conturi” sau a unei dispute care ar fi degenerat.

Un element important îl reprezintă faptul că arma crimei nu a fost găsită până în acest moment. Autopsia nu a putut stabili cu certitudine dacă rana de la nivelul tâmplei a fost provocată de un glonț sau de o lovitură cu un obiect dur, precum un băț sau o rangă.

În acest context, echipe ale carabinierilor, împreună cu pompierii, au revenit în zona Naviglio del Brenta pentru a căuta fie un tub de cartuș compatibil, fie un posibil obiect contondent care ar fi putut fi utilizat în atac.

Anchetatorii acordă o atenție deosebită și celor două telefoane mobile pe care Sergiu le avea asupra sa. Sunt analizate contacte, mesaje, apeluri și aplicații, pentru a stabili cu cine a comunicat și pe cine a întâlnit între momentul plecării de la muncă și ora estimată a decesului. În paralel, sunt verificate înregistrările camerelor de supraveghere din zonă, în încercarea de a reconstitui traseul parcurs de tânăr.

Persoanele care l-au cunoscut pe Sergiu îl descriu într-o lumină diferită față de ipotezele analizate de anchetatori. O fostă colegă de muncă, Stefania Stea, care a lucrat cu el într-un local de prestigiu din Veneția, a oferit o caracterizare detaliată a tânărului.

„Era un băiat bun, educat și plin de intenții bune… Își iubea munca de barman și punea în ea efort și inimă. Din păcate, anturajele proaste l-au îndepărtat de obiectivele lui”, a declarat aceasta, subliniind contrastul dintre imaginea personală a victimei și direcțiile anchetei.

În Mestre, Sergiu mai lucrase anterior la un bar din via Palazzo, local despre care autoritățile notează că a avut în trecut probleme repetate legate de bătăi și situații asociate drogurilor, aspecte care sunt analizate în contextul actualului dosar.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat decesul cetățeanului moldovean, prin intermediul Consulatului General de la Padova. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul locuia în apropierea zonei în care a fost găsit corpul neînsuflețit, iar autoritățile moldovene sunt în contact cu cele italiene pentru clarificarea circumstanțelor acestui caz de omor.