Tânără din Republica Moldova, găsită moartă în apartamentul său din Italia. Anchetatorii verifică toate ipotezele

O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost găsită fără viață în locuința sa din Torino, după ce apropiații nu au mai reușit să ia legătura cu ea timp de aproximativ 24 de ore. Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele decesului.

Tragedia s-a petrecut în orașul Torino, în nordul Italiei. Potrivit informațiilor publicate de Torino Today, alarma a fost dată în după-amiaza zilei de 6 iunie 2026, după ce familia și cunoscuții au observat că tânăra nu mai răspunde la telefon și nu mai oferă niciun semn de viață.

Femeia locuia singură într-un apartament situat pe via Pedrotti, în cartierul Aurora. În urma apelului, la fața locului au intervenit pompierii, echipaje medicale de urgență și carabinierii de la secția Barriera Milano.

După ce au reușit să pătrundă în locuință, salvatorii au făcut descoperirea tragică. Tânăra era decedată.

Primele verificări au fost efectuate la fața locului de către medicul legist, însă circumstanțele exacte ale decesului nu sunt cunoscute în acest moment.

Potrivit informațiilor disponibile, tânăra avea un diagnostic psihiatric. Cu toate acestea, până în prezent nu există date care să indice o legătură între această situație și moartea sa.

Anchetatorii analizează mai multe piste pentru a clarifica ce s-a întâmplat în apartament. Printre ipotezele preliminare luate în calcul se află și posibilitatea unei intoxicații cu anumite substanțe.

Această variantă nu a fost însă confirmată oficial. Autoritățile italiene au precizat că doar rezultatele analizelor medico-legale și ale cercetărilor aflate în desfășurare vor putea stabili cauza exactă a decesului.

Între timp, carabinierii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața tinerei și să verifice toate elementele care ar putea explica tragedia. Intervenția numeroaselor echipaje de urgență în zonă a atras atenția locuitorilor din cartierul Aurora, unde s-a desfășurat operațiunea autorităților.