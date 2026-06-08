Salariile nu mai țin pasul cu inflația în Europa. Puterea de cumpărare începe să scadă

Inflația revine în forță în Europa, iar salariile nu mai reușesc să țină ritmul cu scumpirile. Datele recente arată că, în zona euro, creșterea salariilor din ofertele de angajare a ajuns sub nivelul inflației, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a angajaților începe din nou să fie afectată.

După șocul inflaționist provocat de criza energetică din 2022, când prețurile au crescut cu peste 11% în Uniunea Europeană, inflația a revenit pe o tendință ascendentă în 2026.

Potrivit datelor Eurostat, inflația anuală în Uniunea Europeană a ajuns la 3,2% în aprilie 2026, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2024. Estimările preliminare indică faptul că presiunile asupra prețurilor au continuat și în luna mai.

Evoluția vine în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii prețurilor la energie. În ianuarie 2026, inflația anuală din UE era de doar 2%, însă a urcat la 2,8% în martie și la 3,2% în aprilie.

Specialiștii avertizează că această nouă creștere a costurilor afectează direct veniturile reale ale populației, în condițiile în care salariile nu se majorează în același ritm, potrivit Euronews.

Datele analizate de Indeed arată că salariile promovate în ofertele de angajare din zona euro nu mai țin pasul cu scumpirile.

În aprilie 2026, inflația anuală în zona euro a fost de 3%, în timp ce salariile din anunțurile de recrutare au crescut cu doar 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Situația este diferită față de începutul anului. În ianuarie 2026, salariile publicate în ofertele de muncă creșteau cu 2,4%, iar inflația era de numai 1,7%.

Economista Aubrey Woessner, din cadrul Indeed Hiring Lab, a explicat că presiunile inflaționiste generate de creșterea prețurilor la energie au început să fie vizibile și în datele europene, diminuând câștigurile salariale reale.

Această evoluție marchează o schimbare importantă de tendință. Din septembrie 2023 și până la începutul lui 2026, salariile crescuseră mai rapid decât inflația în zona euro. În prezent, situația s-a inversat.

Analiza Indeed evidențiază diferențe importante între marile economii europene.

Marea Britanie continuă să înregistreze o creștere a salariilor peste nivelul inflației. În aprilie 2026, salariile din ofertele de angajare erau cu 4% mai mari decât în urmă cu un an, în timp ce inflația se situa la 2,8%.

Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed, a arătat că Marea Britanie beneficiază încă de un avantaj acumulat în ultimii ani, însă acesta începe să se reducă. El a precizat că ritmul de creștere al salariilor, de 4%, este cel mai lent din ultimii patru ani, iar menținerea prețurilor ridicate la energie ar putea eroda rapid acest avantaj.

Și Germania se află încă într-o situație relativ favorabilă. Acolo, salariile au crescut cu 3,2%, iar inflația a fost de 2,9%. În Irlanda, diferența este și mai mică, salariile avansând cu 3,7%, comparativ cu o inflație de 3,6%.

La polul opus se află Franța și Italia.

În Franța, salariile promovate în ofertele de muncă au rămas practic neschimbate în 2026, cu un avans de doar 1,1%, în timp ce inflația a urcat de la 0,4% în ianuarie la 2,5% în aprilie.

În Italia, situația este și mai dificilă. Creșterea salariilor a rămas sub 0,8% încă din a doua jumătate a anului 2025, în timp ce inflația a depășit constant acest nivel. În aprilie 2026, inflația a ajuns la 2,8%, accentuând pierderea de putere de cumpărare a angajaților.

Datele analizate de Indeed mai arată că, în marile economii europene, salariile reale cumulate rămân în continuare sub nivelurile de dinaintea pandemiei, ceea ce sugerează că efectele șocurilor inflaționiste din ultimii ani continuă să fie resimțite de populație.