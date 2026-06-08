Prețuri carburanți luni, 8 iunie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină și motorină. Lista celor mai mici prețuri

Prețuri carburanți luni, 8 iunie. Platforma Peco Online a publicat datele actualizate privind prețurile la carburanți înregistrate la început de săptămână, inclusiv cele mai mici tarife pentru benzină și motorină la nivel național, precum și cele mai mici prețuri din principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din România se vinde la prețul de 9,05 lei pe litru. Tariful este practicat de stația RST din localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală, nr. 81.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț din țară este de 9,45 lei pe litru. Acesta este afișat la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, aflată pe DN39, cod poștal 905350.

Datele publicate pe platforma menționată arată și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în cele mai populate cinci orașe din România.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,53 lei pe litru, pentru motorină de 9,49 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,42 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina poate fi cumpărată la un preț minim de 9,49 lei pe litru, motorina la 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,43 lei pe litru.

În Timișoara, cele mai mici prețuri sunt de 9,53 lei pe litru pentru benzină, 9,49 lei pe litru pentru motorină și 4,46 lei pe litru pentru GPL.

La Iași, benzina are un preț minim de 9,53 lei pe litru, motorina de 9,49 lei pe litru, iar GPL-ul de 4,46 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,53 lei pe litru, pentru motorină de 9,49 lei pe litru, iar pentru GPL de 4,44 lei pe litru.

Comparând cifrele de luni, 8 iunie, cu cele înregistrate duminică, 7 iunie, se observă o stabilitate aproape totală a prețurilor la carburanți, atât la nivel național, cât și în principalele orașe ale țării.

Valorile prezentate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de stația de alimentare, zona geografică și ora la care sunt actualizate. Din acest motiv, este recomandată verificarea prețurilor înainte de alimentare, mai ales în zilele cu fluctuații frecvente ale tarifelor la carburanți.

Amintim că prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 față de aceeași lună din anul precedent. Potrivit datelor publicate de oficiul european de statistică (Eurostat), România s-a situat pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri.