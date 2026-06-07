Carburanți 7 iunie 2026. Cât costă benzina și motorina astăzi. Lista celor mai mici prețuri din țară

Șoferii care alimentează duminică, 7 iunie 2026, beneficiază de o situație mai puțin obișnuită pe piața carburanților: motorina continuă să fie mai ieftină decât benzina. Diferența dintre cele două tipuri de combustibil se menține la doar 4 bani pe litru, în timp ce marile lanțuri de distribuție au păstrat aproape neschimbate prețurile din ultimele zile. Cu toate acestea, România rămâne printre statele europene cu cele mai puternice scumpiri ale carburanților raportate la anul trecut.

După mai bine de o săptămână în care motorina a costat mai puțin decât benzina, situația se menține și la începutul acestei săptămâni. Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro, diferența dintre cele două tipuri de combustibil rămâne de numai 0,04 lei pe litru, exact ca în ziua precedentă.

În marile orașe monitorizate – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța – nu au fost înregistrate modificări semnificative ale prețurilor în ultimele 24 de ore.

O situație interesantă se întâlnește la Cluj-Napoca, unde benzina și motorina standard sunt comercializate la același preț, respectiv 9,49 lei pe litru.

Stabilitatea actuală vine după mai multe luni în care prețurile carburanților au oscilat puternic pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului și al modificărilor fiscale aplicate în diferite state europene.

În Capitală, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 9,53 lei pe litru, preț practicat în stațiile Rompetrol și neschimbat față de ziua precedentă.

Petrom comercializează benzina standard la 9,62 lei/litru, în timp ce Socar menține prețul de 9,64 lei/litru.

La OMV și MOL, benzina standard este vândută cu 9,68 lei/litru, același nivel fiind întâlnit și în stațiile Lukoil.

Raportat la cele cinci mari orașe monitorizate, Bucureștiul, Timișoara, Iași și Constanța înregistrează același preț minim, respectiv 9,53 lei/litru.

Singurul oraș unde benzina este mai ieftină este Cluj-Napoca, unde prețul minim coboară la 9,49 lei/litru.

Motorina standard continuă să fie disponibilă la prețuri ușor mai mici decât benzina.

Cel mai redus tarif din București este de 9,49 lei/litru și este practicat în stațiile Rompetrol.

Petrom menține prețul de 9,53 lei/litru, în timp ce Socar comercializează motorina cu 9,54 lei/litru.

Stațiile OMV, MOL și Lukoil păstrează același nivel de preț, respectiv 9,59 lei/litru.

În București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina standard poate fi găsită la un preț minim identic, de 9,49 lei/litru.

Acest lucru arată că marile companii petroliere au preferat să păstreze stabilitatea tarifelor în ultimele zile, în așteptarea unor noi evoluții pe piața internațională.

Pentru șoferii care caută cele mai mici prețuri din țară, diferențele față de marile lanțuri de distribuție pot fi semnificative.

Cea mai ieftină benzină standard este comercializată la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, unde prețul este de 9,05 lei/litru. Tariful este identic cu cel practicat în ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț este de 9,45 lei/litru și poate fi găsit la stația VhExraOil din Eforie Nord, județul Constanța.

Totuși, comparativ cu ziua anterioară, motorina comercializată aici este mai scumpă cu 12 bani pe litru, după ce sâmbătă putea fi cumpărată cu 9,33 lei/litru.

Diferențele dintre stațiile independente și marile rețele pot ajunge astfel la peste 50 de bani pe litru, ceea ce în cazul unui rezervor complet înseamnă economii importante pentru șoferi.

Chiar dacă în prezent prețurile sunt relativ stabile, situația se schimbă atunci când comparația este făcută cu aceeași perioadă a anului trecut.

Datele publicate recent de Eurostat arată că România s-a situat în luna martie 2026 pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere a prețurilor la carburanți.

Această evoluție a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv majorarea costurilor cu petrolul brut, fluctuațiile de pe piețele energetice, taxele aplicate combustibililor și creșterea cheltuielilor logistice.

În ultimele luni, carburanții au avut un impact important și asupra inflației, deoarece costurile de transport influențează prețurile din majoritatea sectoarelor economice.

Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de localitate, stație, operator și momentul actualizării.

În perioadele în care cotațiile internaționale ale petrolului se modifică rapid, companiile pot ajusta tarifele chiar și de mai multe ori în aceeași zi.

Din acest motiv, șoferii sunt sfătuiți să consulte platformele de monitorizare a prețurilor înainte de alimentare și să compare ofertele disponibile în zona în care se află.

Pentru moment, piața rămâne stabilă, iar motorina continuă să ofere un avantaj ușor în fața benzinei, diferența dintre cele două tipuri de combustibil fiind una dintre cele mai reduse din ultimele luni