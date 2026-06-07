Flanco raportează în 2025 prima scădere a cifrei de afaceri și pierdere netă record de 66,3 milioane de lei

În 2025, Flanco Retail SA, al doilea jucător electro-IT din România, a înregistrat prima scădere a cifrei de afaceri și o pierdere netă record de 66,3 milioane de lei, după implementarea strategiei Smart Discounter din 2024.

Flanco Retail SA, al doilea cel mai mare jucător de pe piața electro-IT din România, a înregistrat în 2025 prima scădere a businessului după schimbarea radicală de strategie adoptată în 2024, când compania s-a repoziționat sub conceptul de hard discounter și a devenit Flanco Smart Discounter.

Această evoluție negativă vine într-un context de piață relativ stabil. În 2025, sectorul electro-IT din România a crescut cu doar 0,1% în valoare, susținut de un avans de 0,7% în volum, compensat însă de o scădere medie a prețurilor de 0,6%, potrivit datelor NielsenIQ. În acest cadru, noua strategie a Flanco a dus la prima contracție a veniturilor din ultimii patru ani, după o perioadă în care compania raportase creșteri constante ale volumului de vânzări.

După trecerea la modelul de smart discounter în aprilie 2024, compania a avut inițial o evoluție pozitivă, înregistrând în acel an o creștere a veniturilor de 9,5%, chiar dacă pierderile se adânciseră față de 2023. În 2025 însă, tendința s-a inversat. Cifra de afaceri netă a ajuns la 1,36 miliarde de lei, în scădere cu 2,47% față de 2024, când rulajele se stabilizaseră la aproximativ 1,4 miliarde de lei, în pofida extinderii rețelei.

Pe parcursul anului 2025, compania a derulat și cel mai amplu program de investiții din ultimii șase ani, cu un buget de 20 de milioane de lei alocat extinderii și modernizării magazinelor. Totuși, aceste investiții, alături de structura generală a costurilor, au dus la o presiune semnificativă asupra rezultatelor financiare. Cheltuielile totale au urcat la 1,42 miliarde de lei, depășind veniturile generate în aceeași perioadă.

În acest context de dezechilibru operațional, compania a raportat o pierdere brută de 52,6 milioane de lei și o pierdere netă record de 66,3 milioane de lei la finalul exercițiului financiar 2025. Această pierdere este de 5,2 ori mai mare decât cea înregistrată în 2024, adâncind semnificativ rezultatul negativ din anul precedent, când compania intrase pe pierdere cu un minus net de 12,54 milioane de lei.

În ciuda acestor evoluții financiare, segmentul de resurse umane a rămas relativ stabil. Deși magazinele au fost reamenajate pentru implementarea noului model de discount, compania a menținut un nucleu constant de angajați. Numărul mediu de salariați în 2025 a fost de 1.443, în ușoară scădere, cu doar opt posturi mai puțin față de cele 1.451 de persoane raportate în 2024.

„Diferența între «reducere» și «smart discount» este una importantă: nu scădem, pur și simplu, prețul, afectând percepția de calitate a produselor, ci urmărim întotdeauna să oferim o oportunitate relevantă de discount. Un smart discount este o ofertă inteligentă atât pentru client, care obține un produs de calitate la cel mai bun preț al pieței, cât și pentru noi, care urmărim eficiența operațională. În plus, pe lângă discounturile imbatabile, clienții vor găsi întotdeauna în magazinele noastre servicii de top și o relaționare de calitate cu Specialiștii în Discounturi de la Flanco, care îi vor sfătui ce și când să cumpere, pentru a avea numai de câștigat”, a explicat Dragoș Sîrbu, CEO Flanco, la momentul rebrandingului.

În 2025, Flanco Retail SA a pus în aplicare cel mai amplu plan de extindere din ultimii șase ani, parte a strategiei sale de poziționare ca Smart Discounter. Programul a presupus investiții de aproximativ 20 de milioane de lei și a vizat atât extinderea rețelei, cât și modernizarea formatului existent de magazine.

În cadrul acestui plan, compania a inaugurat 10 magazine noi și a modernizat alte 12–15 unități, toate aliniate la noul concept operațional. Procesul de reamenajare a fost gândit pentru a susține poziționarea de tip Smart Discounter, cu accent pe optimizarea spațiilor comerciale și a experienței de cumpărare.

Ca efect al acestor investiții, suprafața totală de vânzare a rețelei a crescut cu aproximativ 10.000 de metri pătrați, extinderea fiind concentrată în special în orașele mari și în centrele comerciale cu trafic ridicat. În paralel, compania a continuat programul de rebranding și modernizare, cu un obiectiv estimat de 12–15 magazine reconfigurate în 2025.

Expansiunea a continuat și în 2026, cele mai recente inaugurări fiind realizate în centrul comercial M Park Titan. În prezent, rețeaua Flanco cuprinde aproximativ 160 de magazine la nivel național, consolidând prezența companiei în principalele orașe din România.