Noi parcuri fotovoltaice intră în producție în România! Două dintre ele vor fi construite în județul Sălaj

Compania israeliană Shikun & Binui Energy a obținut, în această săptămână, licențele necesare pentru exploatarea comercială a două parcuri fotovoltaice din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Autorizațiile, acordate de ANRE după finalizarea și racordarea proiectelor la rețea, permit companiei să înceapă producția și vânzarea de energie electrică.

Noi parcuri fotovoltaice intră în producție în România! O companie controlată de Shikun & Binui Energy, grup israelian activ pe segmentul energiei regenerabile din România, a obținut licențele de exploatare comercială pentru două centrale fotovoltaice din județul Sălaj, cu o putere instalată cumulată de aproximativ 85 MW.

Acordarea licențelor a fost aprobată de Comitetul de Reglementare al ANRE în cadrul ultimei ședințe desfășurate în această săptămână. Deciziile vizează societățile Green Energy Vision SRL și Pure Solar Power SRL, ambele autorizate pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice.

Licența de exploatare comercială este emisă după finalizarea investiției, racordarea definitivă la rețeaua electrică, parcurgerea perioadei de probe și obținerea certificatului de conformitate din partea operatorului de rețea. După obținerea acestei licențe și înregistrarea pe piața de energie, producătorul poate începe vânzarea energiei electrice.

Potrivit datelor disponibile pe platforma Termene, cele două companii sunt deținute integral de Shikun and Binui Energy România, divizia locală de energie regenerabilă a grupului israelian Shikun & Binui, companie care și-a desfășurat inițial activitatea în sectorul imobiliar comercial.

Licențele acordate vizează două parcuri fotovoltaice amplasate în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Prima autorizație se referă la parcul fotovoltaic Șimleu 2, cu o putere instalată de 40 MW, iar cea de-a doua la centrala fotovoltaică Șimleu 1, care are o putere instalată totală de 44,8 MW. Împreună, cele două proiecte însumează aproape 85 MW capacitate de producție.

Conform informațiilor disponibile, ambele licențe de exploatare comercială au o valabilitate de 25 de ani.

Shikun & Binui Energy este specializată în dezvoltarea, construcția, operarea și întreținerea proiectelor de energie regenerabilă, utilizând tehnologii precum fotovoltaice, centrale termosolare, sisteme de stocare prin pompaj, agrivoltaice și baterii de stocare. Compania dezvoltă, de asemenea, centrale electrice pe gaze naturale și este activă în Israel, Italia, California, Texas și România. Portofoliul său include proiecte cu o capacitate totală de aproximativ 6,2 GW. În 2024, compania a produs la nivel global 8,3 TWh de energie electrică prin intermediul unei capacități instalate de 3,1 GW.

Grupul Shikun & Binui este una dintre cele mai mari companii de construcții din Israel, având o istorie de aproape un secol. De-a lungul timpului, compania și-a extins activitatea prin intermediul mai multor subsidiare care operează în domenii precum construcțiile, dezvoltările imobiliare și energia. În 2018, omul de afaceri Naty Saidoff, cunoscut pentru activitatea sa în industria diamantelor și fost ofițer al armatei israeliene, a preluat pachetul majoritar de acțiuni al grupului. Tranzacția a venit la un an după ce acesta lansase o ofertă de preluare pentru compania israeliană care deține AFI Europe.

Shikun & Binui este prezentă în România încă din perioada anterioară crizei financiare din 2008, când a achiziționat terenuri destinate dezvoltării de proiecte rezidențiale. Compania a realizat ansamblurile rezidențiale City Point, Green Point și New Point. Activitățile imobiliare ale grupului pe piața locală au fost coordonate de Favi Stelian, care în prezent conduce operațiunile din România ale Nofar Energy, un alt investitor israelian important în sectorul energiei regenerabile.

Pe lângă noile parcuri fotovoltaice autorizate recent, Shikun & Binui Energy dezvoltă și alte proiecte de energie regenerabilă în România, consolidându-și astfel prezența pe piața locală a energiei verzi.