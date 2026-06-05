Cupa Mondială generează un val de angajări în SUA. Au apărut peste 170.000 de locuri de muncă într-o singură lună

Economia din SUA a generat 172.000 de noi locuri de muncă în luna mai, peste așteptările economiștilor, pe fondul intensificării pregătirilor pentru Cupa Mondială organizată în această vară de Statele Unite, Mexic și Canada. Cele mai multe angajări au fost realizate în sectorul ospitalității și al serviciilor de agrement, unde puburile, barurile și restaurantele se pregătesc pentru afluxul de suporteri.

Datele publicate de Biroul pentru Statistică a Muncii (BLS) arată că noile locuri de muncă au fost create în principal în domeniile agrement și ospitalitate, administrație publică locală și sănătate. În același timp, sectorul financiar a înregistrat scăderi ale numărului de angajați, în timp ce rata șomajului a rămas neschimbată, la 4,3%.

Un exemplu al fenomenului este cel al lui Rehan Alam, proprietarul pubului și restaurantului The Red Lion din centrul orașului New York. Acesta a angajat șapte barmani suplimentari pentru a face față numărului mare de clienți așteptați odată cu începerea Cupei Mondiale, conform BBC.

Potrivit acestuia, afacerea a fost luată prin surprindere de interesul uriaș generat de turneul din Qatar, desfășurat în urmă cu patru ani, iar acum se așteaptă la un impact și mai mare, având în vedere că o parte dintre meciuri vor avea loc în statul vecin New Jersey.

Pentru a se pregăti, localul a instalat șapte televizoare noi, a contractat ingineri de sunet și și-a extins semnificativ personalul.

Creșterea activității este considerată binevenită pentru multe afaceri care se confruntă cu majorări puternice ale costurilor, pe fondul efectelor economice generate de războiul dintre SUA, Israel și Iran.

Cheltuielile au crescut atât din cauza costurilor directe cu energia, cât și a altor taxe și facturi care au fost afectate de scumpiri. Pentru multe companii din sectorul ospitalității, Cupa Mondială este văzută ca o oportunitate de a compensa o parte din aceste presiuni financiare.

Conform BLS, firmele din domeniul agrementului și ospitalității au creat 70.000 de locuri de muncă în luna mai, mult peste media lunară de 14.000 înregistrată în anul precedent.

Dintre acestea, companiile din domeniul alimentației publice și al băuturilor au fost responsabile pentru 48.000 de noi angajări.

Performanța economiei americane a depășit estimările analiștilor, care anticipau o creștere de doar 105.000 de locuri de muncă. În plus, datele pentru lunile martie și aprilie au fost revizuite în sus cu un total de 93.000 de locuri de muncă, indicând o rezistență mai mare a pieței muncii decât se credea inițial.

În ciuda creșterii angajărilor, există îngrijorări că beneficiile economice ale turneului ar putea fi mai reduse decât se estimează, din cauza costurilor foarte ridicate pentru suporteri.

Hotelurile au avertizat deja asupra unui ritm lent al rezervărilor, iar mulți fani susțin că prețurile practicate îi împiedică să participe la competiție.

Președintele Donald Trump a declarat că nici el nu ar plăti 1.000 de dolari pentru un bilet la meciul dintre SUA și Paraguay programat în luna iunie.

În același timp, FIFA se confruntă cu acuzații privind majorarea artificială a prețurilor și inducerea în eroare a fanilor. Procurorii generali din statele New York și New Jersey au deschis o investigație privind practicile organizației. La momentul respectiv, FIFA a refuzat să comenteze ancheta.

Economiștii consideră că performanța puternică a pieței muncii crește probabilitatea unei majorări a ratelor dobânzilor până la sfârșitul anului 2026.

Totuși, ritmul de creștere al salariilor încetinește, ceea ce sugerează că gospodăriile americane resimt tot mai mult presiunea economică.

BLS a raportat că salariul mediu pe oră a crescut cu 3,4% în ultimul an, în timp ce inflația din SUA se situează la 3,8%.

Creșterea inflației este atribuită în mare măsură exploziei prețurilor la energie provocate de conflictul cu Iranul, care a dus la blocarea efectivă timp de mai multe luni a Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Economistul-șef pentru SUA al ING, James Knightley, a avertizat că puterea de cumpărare a gospodăriilor este tot mai afectată, după ce veniturile reale disponibile au scăzut timp de trei luni consecutive, iar încrederea consumatorilor se menține aproape de minime istorice.

Acesta consideră însă că, până la sfârșitul anului, există încă posibilitatea revenirii la reduceri de dobândă, dacă se va ajunge la o soluție care să permită redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Pe lângă sectorul ospitalității, administrația publică locală a creat 55.000 de locuri de muncă în luna mai, iar sectorul sănătății a adăugat alte 35.000. Creșteri ale ocupării au fost înregistrate și în asistența socială, minerit, exploatări de cariere, precum și în extracția de petrol și gaze.

În schimb, sectorul serviciilor financiare a pierdut 22.000 de locuri de muncă în luna mai, iar numărul total al angajaților din domeniu este cu 105.000 mai mic decât nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut.