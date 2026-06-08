Polițiștii din Republica Moldova au deschis o anchetă după ce o dronă a explodat într-un sat: La fața locului s-au deplasat imediat echipele de intervenție

Polițiștii din Republica Moldova au deschis o anchetă după ce o dronă a explodat într-un sat din raionul Orhei, potrivit unui anunț transmis de Poliția Republicii Moldova.

Incidentul a fost semnalat duminică spre luni, în jurul miezului nopții, de un locuitor al satului Lopatna, care a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat.

„Poliția din Orhei a fost sesizată aseară, în jurul miezului nopții, de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat în extravilanul localității un aparat de zbor necunoscut, posibil o dronă, care ulterior a explodat”, a notat Poliția Republicii Moldova într-o postare realizată pe Facebook.

După sesizare, polițiștii din Orhei s-au deplasat imediat la fața locului, împreună cu grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor în vigoare, potrivit informațiile transmise de Poliția Republicii Moldova pe Facebook.

La intervenție au participat și specialiști ai Secției tehnico-explozive, precum și reprezentanți ai Direcției Situații Excepționale din Orhei, care au efectuat evaluarea riscurilor și au început cercetările necesare.

În urma verificărilor preliminare, autoritățile au stabilit că nu au fost înregistrate victime, nicio persoană nefiind rănită în urma exploziei.

„La fața locului s-au deplasat imediat grupa operativă, serviciile specializate și echipele de intervenție. Zona a fost izolată, securizată și monitorizată conform procedurilor. De asemenea, au intervenit specialiștii Secției tehnico-explozive și reprezentanții Direcției Situații Excepționale din Orhei, pentru evaluarea riscurilor și efectuarea cercetărilor necesare. În urma verificărilor preliminare, s-a constatat că nicio persoană nu a fost rănită”, au transmis autoritățile.

Cercetările au fost reluate în dimineața zilei următoare, iar instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

„În această dimineață cercetările de specialitate au fost reluate, iar Instituțiile responsabile continuă documentarea cazului și colaborează cu structurile naționale competente pentru a stabili toate circumstanțele”, notează autoritățile din Republica Moldova.

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