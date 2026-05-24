Michael Keating a fost originar din Edmonton, Anglia, și și-a început cariera de actor în anii ’60 și ’70, cu apariții episodice în producții TV precum „Special Branch”, „Merry-Go-Round”, „Omnibus”, „The Dragon’s Opponent”, dar și în seria SF britanică „Doctor Who”.

Marea sa afirmare a venit în 1978, când a primit un rol principal în drama spațială BBC „Blake’s 7”, care urmărea conflictul dintre o grupare de rebeli și un regim totalitar ce controla Pământul într-un scenariu distopic. Personajul său, Vila Restal, un hoț mărunt dar ingenios, a fost singurul prezent în toate cele 52 de episoade ale serialului, conform USA Today.

Actorul a fost, de asemenea, foarte apreciat pentru rolul său din telenovela de lungă durată a BBC „EastEnders”, unde l-a interpretat pe reverendul George Stevens. Acesta a apărut în 54 de episoade difuzate între 2005 și 2017, personajul său fiind vicar în orașul fictiv Walford și participând la evenimente importante din viața comunității, precum botezuri, căsătorii și înmormântări.

În anii 2010 și începutul anilor 2020, Keating și-a reluat rolul din „Blake’s 7” în producții audio tip podcast, inclusiv „Blake’s 7: The Liberator Chronicles” (2012-2016), „Blake’s 7: The Classic Adventures” (2013-2020) și „The Worlds of Blake’s 7” (202-2022).

Producătorul audio Peter Anghelides a transmis că îl considera pe Keating un actor cu un timing comic remarcabil și o prezență mereu plăcută în studio. Acesta a mai povestit că actorul obișnuia să facă sugestii creative în timpul înregistrărilor, inclusiv ideea unui planet numit „Vere”, inspirat de un colaborator TV al său, idee care a fost ulterior inclusă într-un scenariu și a adus multă bucurie actorului.

„Stăteam în spatele camerei de control de la Audio Sorcery și râdeam în hohote la sincronizarea comică a replicilor sale din înregistrările noastre. În camera de așteptare, când am înregistrat prima versiune audio a serialului Warship cu distribuția completă, el a sugerat în glumă că ar fi trebuit să existe o planetă numită «Vere», în onoarea vechiului său coleg, regizorul și producătorul de televiziune Vere Lorrimer, așa că, evident, am strecurat ideea aceea într-un scenariu ulterior, spre marea bucurie a lui Michael. Ce bucurie a fost să lucrez cu Michael. Prezența lui veselă în zilele de înregistrare era întotdeauna foarte binevenită”, a declarat Peter Anghelides, producător audio pentru „Blake’s 7”, într-un comunicat emis de Big Finish Productions.

Michael Keating rămâne în memoria publicului drept unul dintre actorii îndrăgiți ai televiziunii britanice, cu o carieră întinsă pe mai multe decenii și roluri emblematice în producții de referință.