Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de vreme nefavorabilă, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii avertizează asupra apariției poleiului, a precipitațiilor sub formă de lapoviță și a formării ghețușului pe carosabil, condiții care pot îngreuna semnificativ traficul rutier.

Alerta a intrat în vigoare astăzi, 4 ianuarie, la ora 10:00, și va fi valabilă până pe 5 ianuarie, ora 14:00. În acest interval, pe arii extinse sunt așteptate depuneri de lapoviță, iar drumurile pot deveni alunecoase.

În acest context, Poliția face apel la responsabilitatea conducătorilor auto. Șoferii sunt îndemnați să circule cu viteză redusă, adaptată condițiilor de drum, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să evite manevrele riscante. Totodată, este important ca autovehiculele să fie echipate corespunzător sezonului rece, iar utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii să fie evitată.

Autoritățile precizează că echipajele de poliție se află în teren și monitorizează permanent situația rutieră, fiind pregătite să intervină în caz de necesitate. În situații dificile, șoferii pot solicita sprijinul oamenilor legii.

Pe lângă condițiile nefavorabile de trafic, hidrologii avertizează că, până pe 10 ianuarie, formațiunile de gheață se vor menține pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Prut și Nistru.

Vremea se menține instabilă la Chișinău, cu variații de temperatură și precipitații izolate, potrivit prognozei pentru următoarea perioadă. Astăzi, valorile termice diurne nu depășesc 2 grade Celsius, iar cerul va fi predominant acoperit, cu ploi slabe înregistrate pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab, schimbător, iar umiditatea se menține ridicată.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la minus 3 grade Celsius, cerul va rămâne noros, iar vântul va sufla din sector nord-nord-vest, cu intensificări ușoare.

În perioada 5–7 ianuarie, vremea va rămâne rece, cu maxime apropiate de 0 grade și minime ușor negative. Marți, 6 ianuarie, este așteptată o încălzire temporară, cu temperaturi ce pot urca până la 6 grade Celsius, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

În a doua parte a intervalului, între 8 și 10 ianuarie, meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii. Maximele vor coborî sub pragul de îngheț, iar nopțile vor deveni geroase, cu temperaturi minime ce pot ajunge până la minus 7 sau minus 8 grade Celsius.

După data de 11 ianuarie, se conturează o ușoară creștere a temperaturilor. Spre mijlocul lunii, maximele vor fi cuprinse între 4 și 5 grade Celsius, iar minimele se vor apropia de 0 grade, în condiții de vreme relativ stabilă și cu precipitații puține.