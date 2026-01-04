Avertizarea cod portocaliu este în vigoare de duminică dimineață până luni, la ora 10:00, pentru zonele montane din județele Alba, Gorj, Caraș-Severin și Mehedinți.

În aceste regiuni, ninsoarea va fi temporar abundentă, cu depuneri de 25–30 cm. La altitudini mari, vântul va avea rafale de 80–90 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

Tot până luni dimineață este valabil un cod galben pentru județele Harghita, Mureș, Sibiu, Alba, Cluj, Bihor, Hunedoara, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Brașov, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

Sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, cu acumulări de 15–25 l/mp. La munte, stratul de zăpadă va ajunge la 20–25 cm, iar în zonele joase la 10–20 cm. Vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar peste 1.700 m poate atinge 70–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Pentru ziua de luni, ANM a emis un nou cod portocaliu pentru zonele montane din județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara.

La altitudini de peste 1.400 m, ninsoarea va rămâne abundentă, cu un strat nou de 20–30 cm. Rafalele de vânt vor ajunge din nou la 80–90 km/h, iar viscolul va reduce puternic vizibilitatea.

De luni dimineață până marți, la ora 10:00, intră în vigoare un cod galben. La munte vor predomina ninsorile, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, precipitațiile vor începe sub formă de ninsoare și lapoviță, apoi vor deveni mixte.

Sunt condiții de polei și ghețuș, local. Cantitățile de apă vor fi de 10–20 l/mp, cu strat de zăpadă de 10–20 cm la munte și 3–10 cm în zonele joase.

În paralel, este valabilă o informare meteorologică națională de duminică, ora 10:00, până marți, ora 10:00.

În acest interval, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de 10–30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 20–50 cm. În zonele deluroase, în Transilvania și Maramureș, se vor semnala lapoviță și ninsoare (5–15 cm). În Banat, Oltenia, Muntenia și izolat în Crișana, Moldova și Dobrogea sunt așteptate precipitații mixte și, pe alocuri, polei.

Vântul va avea intensificări în zonele montane, cu rafale ce pot depăși 70–80 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Meteorologii avertizează că precipitațiile vor continua intermitent în toate regiunile până vineri, 9 ianuarie, iar local cantitățile de apă pot fi însemnate.

Potrivit prognozei ANM, vremea se răcește în București până marți dimineață. Maximele nu vor depăși 5°C, vor fi ploi și condiții de polei.

De duminică până luni, ora 8:00, cerul va fi mai mult noros, cu ploi mai ales seara și noaptea; maxima va fi de 4–5°C, minima în jur de 0°C.

De luni dimineață până marți, ora 10:00, temperaturile vor continua să scadă, apropiindu-se de normalul perioadei; vor fi ploi temporare, posibil polei la începutul intervalului, vânt moderat ziua, iar noaptea slab. Maxima se va situa în jur de 2°C, minima 0–1°C, cu ceață pe parcursul nopții.