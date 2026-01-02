Pentru perioada 5 ianuarie – 2 februarie 2026, meteorologii anunță următoarele tendințe, potrivit estimărilor realizate de ECMWF (Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), care compară valorile medii săptămânale cu intervalul de referință 2006–2025:

5 – 12 ianuarie 2026: Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în regiunile vestice, nordice, nord-estice și local în zonele centrale, în timp ce în extremitatea de sud-est se vor situa ușor peste media obișnuită. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi mai ridicat decât media în majoritatea zonelor, cu precădere în regiunile sud-vestice.

12 – 19 ianuarie 2026: Temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât normalul în majoritatea regiunilor, exceptând zonele montane și sud-estice, unde se vor menține apropiate de valorile obișnuite. Cantitățile de precipitații se vor situa aproape de mediile specifice perioadei, la nivelul întregii țări.

19 – 26 ianuarie 2026: Valorile medii ale temperaturii aerului vor fi, în general, apropiate de cele normale în toate regiunile, iar regimul pluviometric se va situa aproape de mediile obișnuite pentru această perioadă.

26 ianuarie – 2 februarie 2026: Temperaturile medii vor fi în jurul valorilor normale pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații se vor menține aproape de mediile specifice întregii țări.

ANM reamintește că aceste prognoze săptămânale sunt estimări, iar abaterile indicate reflectă deviațiile medii ale temperaturii și precipitațiilor față de perioada de referință 2006–2025.

Inițial, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de vânt pentru județul Cluj, valabil vineri până la ora 10:00. Avertizarea a vizat zona montană de peste 1.800 de metri altitudine, unde erau estimate intensificări puternice ale vântului, cu rafale între 120 și 140 km/h.

ANM a actualizat atenționarea meteorologică, emițând un cod roșu de vânt pentru zona montană a județului Cluj. Meteorologii au precizat că rafalele vor depăși 120 km/h, viscolind zăpada deja depusă și reducând vizibilitatea aproape de zero în regiunile afectate.