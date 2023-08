Anchetatorii au reușit să spună cum a fost ucisă Alina Elena Ciobanu, tânăra de 18 ani care a fost găsită fără suflare într-un parc din Mangalia, în dimineața zile de 6 august.

Aceștia spun că ea a fost ucisă de cea mai bună prietenă în camera de hotel unde erau cazate. Prietena sa a bătut-o până a desfigurat-o, iar apoi a atacat-o cu un cuțit.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Constanța, Olimpia Ceară, a declarat că trupul neînsuflețit al tinerei de 18 ani prezenta urme de violență.

”Cadavrul prezenta urme de violență, echipajul medical declarând ulterior decesul. Cercetările sunt continuate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea stabilirii situației de fapt”, a declarat Olimpia Ceară.

Motivul pentru care cele două tinere s-au certat

Aflată în fața anchetatorilor, suspecta de 18 ani a precizat că întreaga ceartă a pornit din cauza victimei care avea probleme cu iubitul. Aceasta ar fi pus-o pe suspectă să mintă mereu pentru ea, ceea ce nu era pe placul ei.

După ce a omorât-o pe prietena sa, cu care se știa din copilărie, a pus-o într-un geamantan și a dus-o cu taxi-ul până într-un parc unde a și abandonat-o. Trupul acesteia a fost descoperit de către un bărbat care mergea la pescuit. Acesta a anunțat imediat poliția.

Între timp, suspecta s-a întors la hotel, a curățat tot și a aruncat și arma crimei. Ulterior, ea s-a dus la serviciu ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Tot la locul de muncă a fost săltată de către anchetatori.

Alina Elena Ciobanu a avut o viață foarte grea

Alina Elena Ciobanu se afla la muncă în Mangalia pentru a strânge câțiva bănuți. Situația sa nu a fost una bună, iar în copilărie a primit mai multe bătăi de la tatăl său.

Anterior, ea povestise cum a reușit să fugă de acasă după ce a fost prinsă că vorbea la telefon cu mama sa.

”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare.

Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă.

Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea fata, în urmă cu trei ani, pentru vremeanouă.ro.