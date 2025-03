Dorin Cocoș vorbit despre fosta sa soție, Elena Udrea, despre puterea pe care aceasta ar fi putut să o aibă în alegerile prezidențiale din 2025 și despre legătura dintre Elena Udrea și Călin Georgescu. Cocoș a dezvăluit informații importante despre influența pe care Udrea ar fi avut-o, dacă nu ar fi fost în închisoare, totul la „Dan Diaconescu Direct”.

Dorin Cocoș: – Nu înțeleg de ce a crezut în anumiți oameni. I-am zis să nu candideze la președinție. Eu am sperat ca divorțul nostru să fie un semnal de alarmă. Nu cred că și-a dat seama de jocurile astea. Ea trebuia să își dea seama în 2013 când a fost trădată de PD. Nu a vrut să mă asculte să nu candideze împotriva lui Blaga. Ea a zis că o să câștige, că face, că drege ea. La fel ca și Călin Georgescu, el nu o să fie niciodată președintele României. Nu este în sistem, nu are nicio șansă.

Dan Diaconescu: – Mai vorbiți acum cu dânsa? De ce nu îi dau drumul? Credeți că Elena Udrea nu a fost eliberată de frică să nu intre alături de Călin Georgescu?

Dorin Cocoș: – Din răzbunarea sistemului și a doamnei Kovesi, le e teamă că se duce lângă Călin Georgescu, de aia nu i-au dat drumul. Cred că după alegerile astea îi vor da drumul. Și le e frică să spună anumite lucruri. Știi cum e, nu poți controla omul când și-a terminat pedeapsa. Chiar nu a turnat pe nimeni, altfel era de mult plecată. La un moment dat erau 17 sau 19 procese ca trebuiau reîntoarse să judece de la fond. Al ei a fost singurul care nu s-a întors. Singurul. Dacă ea turna și le făcea jocul, cel mai probabil îi dădea doi ani, ceva.

Dan Diaconescu: – Ce a însemnat semnul ăla de l-a făcut ea înainte să fie închisă?

Dorin Cocoș: – Cred că le-a zis: „Bă, vedeți că știu cine sunteți. Sunt o doamnă și nu vă dau în primire. Într-o zi, o să vă spun eu cine sunteți.” Nu cred că Elena îi va ierta. Nu poți să îți bați joc de o mamă în halul ăsta. Nu a furat, în procesul ăsta ea nu a luat bani, nu a făcut nimic. Nici măcar ei nu spun că a luat bani, au spus că evenimentul a fost mită electorală. M-au chemat la procesul ei să depun mărturie și mi-au șters mărturia.

Judecătorul a scris: „Deoarece martorul are vădite sentimente vizavi de inculpată, nu se iau în considerare mărturia mea.” Păi de ce m-au mai chemat? Nu știau că am fost bărbatul ei? Se așteptau să spun lucruri, să o dau ceva de ea nasol, să zic că a furat etc. Mie mi-au zis avocații, eu eram și eu cu pedeapsa mea.