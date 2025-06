După aproape un deceniu petrecut împreună, Mario Fresh și Alexia Eram au ales să meargă pe drumuri separate, punând punct uneia dintre cele mai mediatizate relații din showbizul autohton.

Artistul a vorbit recent, cu sinceritate și maturitate, despre motivele care au dus la această decizie, într-un episod al podcastului găzduit de Bursucu.

Fără reproșuri și fără dramatism, Mario a descris o despărțire asumată, în care amândoi au realizat că relația lor își pierduse din esență.

Potrivit acestuia, ruptura nu a venit brusc, ci a fost rezultatul unei degradări treptate, resimțite pe ambele părți.

Mario Fresh a mărturisit că, în timp, iubirea s-a transformat într-o rutină apăsătoare, iar mai apoi într-o stare de neliniște.

„Cred că ne așteptam. Nu știam că o să vină momentul. Nu mai mergea relația de cuplu, cam de un an. Am mai avut rupturi mici, cu săptămânile. De data asta am știut că s-a terminat. Ne-am despărțit acasă. Îți dai seama că este greu.

Când am trecut la celălalt level, de am transformat dragostea în ceva obositor, apoi a devenit o obsesie și după aceea nimic. Când nu mai poți să mai stai lângă cel de lângă tine e o obsesie. Între noi era cumva, știi piesa cu colegi de apartament? Cam așa ne-am simțit la un moment dat. Cred că am ales varianta cea mai bună”, a mărturisit Mario Fresh.