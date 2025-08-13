Reacția premierului Ilie Bolojan a sosit după ce USR nu a respectat funeraliile naționale organizate pentru fostul președinte Ion Iliescu, fapt ce a determinat PSD să refuze participarea la întâlnirile de coaliție.

Bolojan a subliniat că toți liderii politici au o mare responsabilitate în această perioadă, iar adoptarea pachetului de măsuri aflat pe agenda guvernului nu trebuie amânată. El a recunoscut că Partidul Național Liberal are o parte importantă din responsabilitatea actualei situații și s-a arătat optimist că lucrurile se vor debloca, astfel încât măsurile propuse să fie implementate. Premierul a atras atenția că funcția pe care o ocupă nu aduce niciun câștig personal într-un context de criză și că este dispus să își asume riscul compromiterii imaginii publice, dacă acest lucru înseamnă depășirea momentului dificil pentru România.

„Zilele trecute a fost o situație în care comunicarea și ședințele nu s-au derulat în condiții normale. Am încredere în colegi că vom rezolva asta, avem o mare responsabilitate. Ține de noi să facem pași importanți. Eu am recunoscut că PNL are o responsabilitate importantă. cred că lucrurile se vor debloca pentru a adopta acest pachet”, a declarat Bolojan.

Bolojan a afirmat că nu este interesat să ocupe un post fără a lua măsuri concrete și că, dacă nu ar acționa, ar prefera să lase locul altcuiva. Mesajul său principal către coaliție este acela de a se reuni rapid pentru a transmite populației încrederea că guvernarea este sub control și că deciziile luate au un scop clar. Obiectivul nu este obținerea de aplauze, ci înțelegerea publicului asupra motivelor pentru care aceste măsuri sunt necesare.

„Nu e nici un fel de câștig să fii premier în această situație. Risc să-mi compromit imaginea publică. dar, dacă România trece peste această perioadă, înseamnă că am făcut ce trebuie. Decât sa stau într-un post și să nu fac nimic, mai bine lipsă, să vină altcineva. Trebuie să ne adunăm cât mai repede pentru a le transfera oamenilor încrederea că știm ce facem. Nu să ne aplaude, ci să înțeleagă de ce facem aceste lucruri”, a mai spus premierul.

De asemenea, Bolojan a anunțat că până la data de 20 august toate instituțiile aflate în subordinea Guvernului trebuie să reducă numărul de angajați cu 20%, ca parte a unui plan de diminuare a cheltuielilor aparatului de stat și de reducere a deficitului bugetar. Măsura vizează o analiză completă a personalului din fiecare minister și instituție publică, pentru a identifica posturile care pot fi desființate și pentru a corecta dezechilibrele structurale din sistem.

„În toate instituțiile trebuie făcută o analiza, nu le putem cere administrațiilor locale sa adune oamenii, dacă noi nu o facem în toate ministerele în toamna acestui an. Dar nu este atât de simplu – trebuie sa calculam corect personalul, piramida este data peste cap”, a susținut Bolojan.

Bolojan a subliniat că această restructurare nu este un proces simplu, fiind necesar un calcul atent al numărului de angajați și o redistribuire corectă a personalului. În unele instituții, reducerea personalului va fi inevitabilă, în timp ce în altele va fi nevoie de supliniri pentru a asigura funcționarea corectă a activităților. Premierul a amintit că a mai trecut printr-un proces similar în perioada 2007-2008, la Oradea, subliniind că măsura nu este confortabilă, însă este necesară.

„Vom fi în situația în care personalul din unele instituții să fie redus și în altele să fie suplinit. Nu este un lucru ușor, eu am mai trecut prin asta în 2007-2008, la Oradea. Credeți-mă ca pentru fiecare om care se simte afectat, nu e singur. Nu este foarte comod sa facem aceste calcule, dar nu e corect sa toleram oameni care nu-și fac treaba. Sunt convins ca si ministerele vor face la fel, sunt convins ca se vor vedea economiile, dar nu de pe o zi pe alta, ci anul viitor”, a conchis premierul.

El a declarat că nu este corect să fie menținuți în sistem angajați care nu își îndeplinesc atribuțiile, iar eficiența administrației trebuie să crească. Bolojan s-a arătat convins că și ministerele vor aplica aceleași criterii de evaluare și că efectele financiare pozitive ale acestor reduceri de personal se vor vedea, cel mai probabil, începând de anul viitor, nu imediat.