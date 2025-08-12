Partenerii de guvernare le cer social-democraților să lase orgoliile și să revină cât mai repede la masa discuțiilor. Adoptarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale se lovește acum de blocajul din coaliție, după ce PSD a decis să boicoteze ședințele.

Deși ar fi trebuit finalizat la sfârșitul lunii, pachetul riscă să fie întârziat de condițiile puse de PSD pentru reluarea discuțiilor. Aceste întârzieri ar putea afecta reforma din administrația centrală și locală.

„E nevoie, în primul rând, de echilibru și stabilitate. De asta are nevoie România, nu de încrâncenări, nu de supărări. Dacă nu participăm la ședințe, nu rezolvăm mare lucru”, a spus Mircea Abrudean.

După ce Sorin Grindeanu a prezentat condițiile pentru revenirea PSD la masa discuțiilor, PNL și USR cer social-democraților să dea dovadă de responsabilitate. Deciziile în coaliție se iau doar în unanimitate, iar fără PSD ședințele nu pot produce efecte.

Mircea Abrudean, președintele Senatului:

Ștefan Pălărie, senator USR, susține că solicitările PSD nu reprezintă o problemă:

„Este nevoie de o guvernare matură în care nevoile cetățenilor să fie pe primul loc și nu gâlceve politice. Ceea ce PSD cere nu este nicio problemă: eliminarea sincurilor, diminuarea numărului de oameni în consiliile de administrație. Toate aceste lucruri fac parte din cele discutate deja până acum.”

În același timp, există voci care spun că, în spatele solicitărilor liderului interimar al PSD, ar sta teama de pierdere a unor posturi de prefecți și subprefecți în favoarea USR.

Sorin Grindeanu neagă aceste suspiciuni:

„Eu nu cred că USR-ul a venit pentru funcții în această coaliție.”

Rivalul său la șefia PSD, Titus Corlățean, amplifică însă tensiunea:

„Ca să poți să relansezi, să schimbi echipele, să vii cu oameni noi și profesioniști, asta nu poți face decât – sau mai ales – din opoziție. Dacă intri în guvernare, regula spune următorul lucru: intră puternic, ești partidul numărul 1, chiar cu scorul ăla mai jalnic de 22%, dar am rămas partidul numărul 1 din Parlament. Intră de pe poziții de forță! Asumă-ți, dar intră cu o reprezentare în guvern corespunzătoare.”

Comisia Europeană așteaptă, în luna octombrie, ca România să prezinte concret cum intenționează să reducă deficitul bugetar. Blocajul din coaliție riscă să întârzie acest proces și să complice relația cu instituțiile europene.