Andreea Esca este căsătorită de 23 de ani. În anul 2000, și-a unit destinut prin sfânta taină a căsătoriei cu Alexandre Eram. Împreună, au doi copii: o fată (Alexia) și un băiat (Aris).

Nunta lor a avut loc la Catedrala Sfântul Iosif din București. Nașii lor au fost Ana Copos și George Copos. La marele eveniment, prezentatoarea TV a îmbrăcat o rochie de mireasă albă, simplă, care îi punea în evidență pieptul.

A avut un voal lung. Buchetul miresei a fost format doar din trandafiri albi. Ea și soțul ei au ales un tort alb, elegant, ornat cu panglici. Tortul de nuntă a avut patru etaje.

Cei doi s-au cunoscut în anul 1996. Pe atunci, Alexandre Eram avea o relație amoroasă cu altă femeie. El venise în România pentru a lucra la firma unui prieten de-ai tatălui său. Andreea Esca a fost cea care a făcut primul pas. Soțul ei a fost greu de cucerit.

Totuși, spre bucuria prezentatoarei TV, efortul ei a dat roade. În ciuda faptului că, la un moment dat, își pierduse speranța, el i-a trimis un fax amuzant pentru a-și cere scuze că nu a putut să se întâlnească în privat. Au mers împreună la un restaurant select, iar din acel moment au fost de nedespărțit.

„L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă ”Cine este băiatul acesta?”. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la ProTV pe vremea aceea și mi-a zis: ”Știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru.” ”Da”, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

(…) Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis ”Bună!” și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Atunci am zis: ”Gata!”

Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a declarat ea cu ani de zile în urmă.