Andreea Marin a povestit că a plâns în urmă cu doar câteva zile, în contextul în care fiica sa, Violeta, se pregătește pentru una dintre cele mai importante etape ale vieții – examenul de bacalaureat – și, ulterior, plecarea la studii în străinătate.

Fosta prezentatoare TV a explicat că fiica ei a decis să petreacă o noapte la o colegă, pentru a învăța împreună înainte de examen și pentru că locuința colegei este mai aproape de liceu. Deși a fost de acord, Andreea Marin a rămas singură acasă în acea seară și a resimțit puternic lipsa fiicei sale.

În noaptea respectivă, Andreea a avut un vis intens și emoționant: se afla alături de Violeta într-un campus universitar din Statele Unite, în ultima zi a unei vizite. În vis, își lua rămas bun de la fiica sa, moment care a generat un sentiment de gol interior profund.

„Când am plâns ultima dată… Nici nu știu dacă să zic! Am plâns acum câteva zile. Fiica mea a dormit la o colegă, pentru că a dormit la o colegă. Au mers împreună la examenul de bacalaureat și m-a rugat să rămână să învețe împreună, fiind mai aproape de școală, așa că bineînțeles că am zis da. Eram singură în acea seară, acasă.

Noaptea am avut un vis în care eram alături de ea în State, în campus, și era ultima zi, îmi luam rămas bun de la ea ca să plec înapoi către casă. M-am trezit din somn și am plâns amarnic, sincer îți spun. A fost un sentiment de gol interior atât de mare! Când ai un singur copil, despărțirea aceasta este mult, mult mai grea”, a mărturisit Andreea Marin, conform Cancan.