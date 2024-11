Andreea Marin și Andreea Raicu au reacționat ferm la declarațiile controversate ale candidatului prezidențial Călin Georgescu. În timp ce Andreea Marin a criticat afirmațiile legate de cezariene și „firul divin”, Andreea Raicu a demontat poziția acestuia despre feminism, subliniind importanța egalității de gen.

Andreea Marin a reacționat la declarațiile controversate ale candidatului prezidențial Călin Georgescu, care a numit cezariana „o tragedie” și a susținut că aceasta „rupe firul divin”. Vedeta a abordat subiectul într-un mesaj detaliat, subliniind că sănătatea mamei și a copilului este primordială, iar deciziile medicale nu ar trebui trivializate.

Pe lângă această reacție, Andreea Marin a vorbit despre refuzul ei de a se implica în politică, în ciuda numeroaselor oferte primite de-a lungul timpului. Ea a explicat că preferă să rămână imparțială și să își dedice energia proiectelor în care crede.

Andreea Marin a explicat de ce a evitat întotdeauna implicarea în politică, considerând acest domeniu ca fiind unul imprevizibil și plin de compromisuri. Deși a recunoscut că politicienii pot influența în mod direct viața cetățenilor prin deciziile lor, ea a ales să rămână imparțială și să-și folosească notorietatea pentru a ajuta oamenii pe alte căi.

Marin a refuzat de-a lungul timpului numeroase oferte de a candida, preferând să contribuie la binele societății în mod independent.

Referindu-se la recentele declarații controversate ale unui candidat la președinție, ea a ironizat ideea că nașterea prin cezariană ar „rupe firul divin”, subliniind absurditatea unor astfel de afirmații. Marin a adăugat că fiecare cetățean are responsabilitatea de a vota informat, deoarece deciziile luate pot influența radical viitorul unei națiuni.

Declarațiile lui Călin Georgescu, care a numit feminismul „o mizerie absolută”, au stârnit reacții puternice, inclusiv din partea Andreei Raicu. Vedeta a explicat pe larg ce înseamnă cu adevărat feminismul și de ce este esențial pentru o societate echitabilă, într-o postare pe facebook.

Andreea Raicu a subliniat că feminismul reprezintă respectul față de ambele sexe, dar și un motor al progresului social, criticând afirmațiile lui Călin Georgescu pentru că promovează o retorică nocivă care împiedică evoluția societății.

Reflectând asupra experiențelor trăite în perioada comunistă, când libertatea de exprimare era strict controlată, Raicu a remarcat cu tristețe că, într-o lume liberă precum cea de astăzi, există încă persoane educate care susțin astfel de opinii retrograde. Vedeta a evidențiat că feminismul nu caută să plaseze femeile deasupra bărbaților, ci să asigure egalitate de drepturi și oportunități pentru toți, indiferent de sex.

Ea a reamintit realizările feminismului, de la obținerea dreptului de vot și accesul la educație, până la egalitatea salarială și lupta împotriva violenței și abuzurilor. În plus, Raicu a evidențiat că feminismul încurajează demnitatea, șanse egale și libertatea de a alege, toate acestea fiind esențiale pentru o societate justă și inclusivă.

„Nu, domnule Calin Georgescu, feminismul NU este o mizerie, este despre egalitate de gen, despre eliminarea discriminarii si opresiunii bazate pe sex si gen. Feminismul este despre respectul fata de sexul opus, respectul fata de tine si, mai important, feminismul este despre progres.

Am amutit. M-am cufundat in amintiri, adanc ingropate in colturile mintii si ale trupului. Amintiri din comunism, cand traia sub dictatura unui regim care ne controla fiecare cuvant, fiecare pas. Securitatea ne calca pragul des. Trebuia sa fim atenti la ce spuneam. Niciodata nu stiai ce te astepta. Traiam în frica. Permanent. Si totusi, chiar si atunci, in mijlocul terorii, ne-am gasit curajul. Sa visam. Sa credem in libertate.

Astazi, in secolul XXI, intr-o lume libera, Calin Georgescu, un om cu studii, candidat la presedintie, spune public ca „feminismul este o mizerie.”

Feminismul nu este despre a pune femeile mai presus de barbati. Este despre a asigura ca fiecare om, indiferent de sex, are acces la aceleasi drepturi, oportunitati si respect. Este despre a ne asigura ca femeile, barbatii si toti cei care traiesc intr-o societate sunt tratati cu demnitate si au aceleasi sanse in viata. Este despre a ne da voie sa visam, sa muncim, sa alegem, sa traim… fara a fi limitati de prejudecati sau de stereotipuri.

Feminismul a adus si continua sa aduca schimbari esentiale pentru noi toti:

* Femeile au dreptul de a vota. ( utilizând acest drept , o parte v-au votat pe dumneavoastra)

* Avem acces la educatie si la oportunitati profesionale.

* Putem sa ne cerem dreptul de a avea salarii egale pentru munca egala.

* Avem dreptul de a ne exprima liber si de a alege cum sa ne traim viata, ce cariera sa urmam, ce stil de viata sa adoptam, ce sa imbracam.

* Putem lupta impotriva violentei domestice, a hartuirii sexuale si a abuzurilor.

* Femeile au acces egal la functii publice si pot participa activ in procesul decizional care ne modeleaza viitorul.”

Aceste declarații evidențiază pozițiile ferme ale celor două vedete, care își exprimă clar punctele de vedere în fața unor afirmații controversate.