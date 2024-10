Andreea Marin s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate, fiind diagnosticată cu burnout. Aceasta a dus la internarea sa timp de o săptămână. Vedeta a petrecut o săptămână sub îngrijirea medicilor, chiar după ce a fost premiată pentru gala pe care a organizat-o.

Fosta Zână de la Surprize Surprize a avut o săptămână infernală, fără somn timp de 48 de ore, înainte de gala pe care a organizat-o și prezentat-o. Oboseala și-a spus cuvântul, iar vedeta a ajuns pe mâinile medicilor, fiind necesară o internare de o săptămână.

„A fost nevoie de o săptămână de analize pentru a ne da seama că am burnout, pentru a ne da seama ce este cu mine. Nu am dormit 48 de ore, deloc.

Dacă îți propui să stai într-un fotoliu, comod, 48 de ore, nu vei reuși. Dacă te agiți, dacă muncești, dacă ești într-o viteză 48 de ore, și apoi ești în fața a 1000 de oameni în sală, în fața tuturor echipelor de televiziune prezente acolo, dai interviuri, faci gala, esti și producător și prezentator, intri într-o temere, e copleșitor din punct de vedere al emoțiilor. Nesomnul nu este deloc o idee bună, nu am să mai fac asta, m-am învățat minte și rezultatele…

Nu am dormit pentru că nu apucam să termin tot ce aveam de făcut, oricum nu am reușit, am reușit să termin în proporție de 80% din tot ce mi-am propus. Dar era acea teamă că nu voi reușii să duc la bun sfârșit tot ceea ce mi-am propus. Eram o echipă frumoasă, dar puțini ca număr și în sală erau peste 1000 de oameni, sute de oameni de coordonat, nu a fost deloc ușor”, a declarat vedeta, scrie spynews.ro