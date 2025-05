Rivalitatea dintre Andreea Marin și Mihaela Rădulescu revine în atenția publicului. Prezentatoarea TV a vorbit despre originea acestei rivalități, precizând că nu a fost o inițiativă proprie. Potrivit acesteia, conflictul a fost creat de persoane care aveau un interes direct în promovarea unei astfel de povești.

Deși presa a jucat un rol important în menținerea subiectului în atenția publicului, construcția inițială nu i-a aparținut. Vedeta consideră că nu este nevoie de astfel de conflicte între oameni și că fiecare are propriul drum în viață.

„Rivalitatea dintre mine şi Mihaela Rădulescu a fost construită, dar nu de mine. Da, a fost întreţinută de presă, dar nu şi construită! Cred că am spus tot! A fost construită de cine avea interesul să fie construită această poveste, apoi doar întreţinută de presă, care a captat subiectul şi a continuat. Eu nu mi-am dorit această poveste! Nu cred că e nevoie de rivalitate. Fiecare om are drumul său, e loc sub soare pentru toată lumea. Precum viaţa ne-a dovedit deja, fiecare e pe drumul lui şi fiecare îşi urmează calea. Calea mea e calea mea şi nici nu îmi doresc să fiu pe calea altcuiva”, a declarat prezentatoarea TV pentru Cancan.