„Mulțumesc mult! Noi avem provocări de vreo 5 ani încoace, de când a început pandemia, când bine știți industria de travel a fost la pământ, dar am reușit să ne reinventăm. Am creat produse care au stat la baza nevoilor clienților noștri și astăzi Vola.ro este cea mai utilizată platformă de bilete de avion din România, suntem de 18 ani pe piață și eu am prilejul să fiu în companie de 17 ani. pentru noi sunt provocări continue.

Provocările sunt la nivel tehnologic, la nivel HR, la nivel de piață, de produse. Avem multe provocări. Provocările în 2024 au fost legate strict de dezvoltările din industrie și facem față cu brio acestor dezvoltări”, a declarat Andreea Iacob în cadrul Galei Capital.

Întrebată care este cea mai bună perioadă pentru achiziția de bilete de avion, Andreea Iacob a răspuns: „ Luna ianuarie, când avem campania Ieftinuarie – atunci biletele au cele mai mici prețuri, încurajăm cumpărăturile pe tot parcursul anului, pentru că atunci biletele au cel mai bun cost.”

Proiecte strategice și impact financiar

Anul 2024 a fost unul definitoriu pentru Vola.ro, iar Andreea Iacob a avut un rol-cheie în consolidarea poziției companiei într-un sector extrem de dinamic. Una dintre cele mai importante realizări ale echipei coordonate de ea a fost parteneriatul strategic cu Resource Partners, un fond major de private equity din Europa Centrală și de Est.

„În 2024, am încheiat un parteneriat cu Resource Partners, care a fost un pas important în dezvoltarea continuă a Vola. Acesta ne-a oferit nu doar sprijin financiar, ci și o oportunitate de a accelera procesul de digitalizare și de a ne extinde pe piețele internaționale”, a precizat Andreea.

Totodată, compania a implementat în 2024 serviciul „Blocare Tarif” (Fare Lock), care le oferă clienților posibilitatea de a păstra un preț afișat pentru un bilet de avion timp de 72 de ore. „Fare Lock a fost o soluție inovativă, care răspunde unei nevoi clare a călătorilor, oferindu-le timp să ia decizii fără riscul de a pierde prețul afișat”, a explicat CFO-ul Vola.ro.

Creștere susținută și expansiune internațională

Cu peste 500.000 de clienți care și-au rezervat biletele prin Vola.ro doar în 2024, compania își continuă direcția de expansiune regională. Andreea Iacob subliniază faptul că industria travel este într-o permanentă transformare, iar adaptabilitatea și agilitatea sunt esențiale.

„Industria de travel a fost într-o continuă schimbare, iar Vola a trebuit să fie extrem de agilă pentru a răspunde cerințelor pieței. Provocările nu au fost doar externe, ci și interne – menținerea unui echilibru între extinderea rapidă și stabilitatea operațională a fost o lecție importantă”, a spus aceasta.

Pentru 2025, Andreea Iacob estimează o accelerare a expansiunii internaționale, dar și lansarea unor noi soluții tehnologice care vor redefini experiența de rezervare pentru utilizatori.

Produse inovatoare și orientare spre client

Pe lângă „Fare Lock”, alte proiecte precum Flex, Trip Protect și Fast Refund au fost implementate cu scopul de a oferi siguranță și flexibilitate pasagerilor.

„Aceste soluții nu sunt doar tehnologii, ci răspunsuri directe la nevoile călătorilor. Am învățat că loialitatea se construiește în jurul încrederii și a capacității de a oferi sprijin real în momente critice”, afirmă CFO-ul companiei.

Viitorul industriei: AI și digitalizare completă

Andreea Iacob consideră că următorul deceniu va fi marcat de o transformare radicală a industriei de travel, condusă de inteligența artificială. „OTA-urile nu vor mai fi doar site-uri de rezervări, ci platforme inteligente, care vor anticipa nevoile călătorilor și le vor oferi soluții personalizate în timp real”, susține aceasta.

În ceea ce privește stilul său de management, Andreea promovează un leadership bazat pe încredere și responsabilizare, evitând micromanagementul.

„Cred că este esențial să oferi echipelor autonomie. Fiecare lider trebuie să creeze un mediu în care oamenii se simt încrezători să ia decizii și să își asume responsabilități”, adaugă ea.

