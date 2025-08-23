Reglementarea stablecoin-urilor de către Statele Unite determină alte mari economii să își regândească abordarea față de aceste active digitale.

China ia în calcul lansarea unor monede virtuale stabile, susținute de yuan, cu scopul de a impulsiona utilizarea monedei naționale pe piețele internaționale și de a reduce decalajul față de America, unde stablecoin-urile legate de dolar domină deja sectorul financiar digital.

Totodată, presiunea crește asupra Marii Britanii de a adopta o strategie națională în domeniu pentru a nu rămâne în urmă în competiția globală.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Consiliul de Stat al Chinei urmează să analizeze la sfârșitul lunii un plan amplu de creștere a rolului yuanului în tranzacțiile internaționale, care include și dezvoltarea unor stablecoin-uri.

În paralel, liderii politici de la Beijing vor discuta despre internaționalizarea monedei naționale și despre definirea regulilor de utilizare a acestor instrumente financiare în plăți și afaceri.

Dacă documentul va fi aprobat, ar marca o schimbare de direcție majoră pentru China, care în 2021 a interzis tranzacționarea și minarea criptomonedelor, invocând riscuri la adresa stabilității sistemului financiar.

Deși Beijingul a respins până acum criptomonedele tradiționale, autoritățile consideră că stablecoin-urile pot deveni un instrument util pentru creșterea influenței yuanului pe piețele globale, în condițiile în care activele digitale legate de dolarul american și-au consolidat rolul în sistemul financiar mondial.

Ambiția Chinei este de a transforma yuanul într-o monedă globală, comparabilă cu dolarul sau euro, un obiectiv urmărit de ani buni, dar frânat de controalele stricte asupra fluxurilor de capital și de excedentele comerciale masive.

Statisticile confirmă această dificultate: potrivit datelor platformei SWIFT, ponderea yuanului în tranzacțiile internaționale a scăzut la 2,88% în iunie, cel mai redus nivel din ultimii doi ani, în timp ce dolarul american domină cu peste 47%.

Experții avertizează că tocmai aceste restricții severe și dezechilibrele comerciale constituie și cel mai mare obstacol pentru o eventuală expansiune a stablecoin-urilor chineze.

În același timp, industria financiară britanică presează guvernul de la Londra să elaboreze rapid o strategie națională pentru stablecoin-uri, pentru a nu rămâne în urma Statelor Unite și pentru a consolida statutul de centru financiar global al capitalei.

O astfel de strategie ar putea genera noi fluxuri de venituri din taxe și schimburi valutare, ar sprijini cererea pentru obligațiuni guvernamentale prin canale digitale și ar stimula competitivitatea Marii Britanii pe piața fintech.

Stablecoin-urile sunt criptomonede concepute pentru a menține o valoare stabilă, de regulă ancorată de o monedă tradițională, cum este dolarul. Acestea sunt folosite pe scară largă de traderii de criptomonede pentru a transfera fonduri între token-uri, dar și pentru plăți rapide și ieftine, grație tehnologiei blockchain, care permite transferuri instantanee și fără granițe.

Piața globală a stablecoin-urilor este estimată la circa 247 de miliarde de dolari, din care peste 99% sunt active susținute de dolar. Potrivit unui raport al Standard Chartered Bank, sectorul ar putea atinge valoarea de 2.000 de miliarde de dolari până în 2028, ceea ce face ca miza geopolitică și economică a acestor active să fie una uriașă.