Jean Tirole apreciază că o astfel de centralizare încalcă principiul de bază al nealinierii normelor bancare, iar reglementarea pieței cripto ar putea conduce la un exod al investitorilor interesați să își protejeze capitalul.

Tirole își exprimă îngrijorarea în contextul implicării recente a președintelui american Donald Trump în promovarea criptomonedelor. Aceste active, cândva considerate instrumente de refugiu, își pot pierde acest statut odată cu apariția reglementărilor, ceea ce ar putea diminua interesul deponenților.

Stablecoin-urile câștigă popularitate în Statele Unite datorită conexiunii directe cu dolarul american, însă această legătură rămâne vulnerabilă la schimbări bruște, mai ales în contextul declanșării unui război comercial de către Trump, fapt care slăbește autoritatea monedei naționale.

„Cândva văzute ca active de refugiu, s-ar putea în curând să-și piardă acest statut odată cu reglementarea pieței, pentru că deponenții își pierd interesul și vor să-și protejeze investițiile. Stablecoin-urile câștigă popularitate în Statele Unite, fiind direct conectate cu dolarul american, însă această legătură este vulnerabilă la schimbările bruște, mai ales că Trump a declașat un război comercial, iar acest lucru erodează autoritatea monedei naționale”, a susținut Tirole într-un interviu acordat Financial Times.

De-a lungul timpului, randamentele Trezoreriei au fost chiar negative, iar plățile ajustate la inflație au avut valori reduse, descurajând astfel investitorii să își asume riscuri. În prezent, utilizarea globală a criptomonedelor a ajuns la aproximativ 280 de miliarde de dolari, în condițiile în care administrația Trump încearcă să le impună ca pilon fundamental al finanțelor.

„Au fost cazuri în care randamentele Trezoreriei au fost negative timp de mai mulți ani, iar plățile după inflație au fost mult mai mici. În consecință, investitorii se feresc să-și asume astfel de riscuri”, a mai spus Jean Tirole.

Între timp, Ethereum a înregistrat recent o dublă performanță care a atras atenția întregului sector al criptomonedelor. Moneda digitală a depășit maximul anterior stabilit în noiembrie 2021 și a urcat la aproximativ 4.953 de dolari, marcând o etapă de descoperire a prețului real, fără limite impuse de reperele anterioare. Această evoluție ridică întrebări în rândul investitorilor, care analizează dacă pragul de 5.000 de dolari poate fi depășit sau dacă urmează o corecție.

În același timp, cota de piață a ETH a urcat la 14,7%, cel mai ridicat nivel din ultimul an, în timp ce Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel anual. Ethereum a depășit precedentul maxim de 4.891 de dolari și a stabilit un nou reper la 4.953 de dolari, creștere stimulată de declarațiile președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, privind posibile reduceri de dobândă.

Declarațiile au generat un val de cumpărări care a dus la o apreciere rapidă de 8% într-o oră și la o creștere zilnică de aproape 15%. După o corecție temporară până la 4.300 de dolari, ETH a revenit spre 4.600 de dolari, consolidând un nivel de susținere.